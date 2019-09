Sebastian Kurz ist ursprünglich aus Meidling. Foto: AFP/Klamar

Woher ist Sebastian Kurz nun wirklich? Aktuell wird in den sozialen Netzwerken ein Video stark geteilt, in dem zwei Aussagen des ÖVP-Politikers und Ex-Kanzlers gegenübergestellt werden. In dem einen Clip aus dem Jahr 2017 sagt Kurz, dass er aus Wien ist. Konkret aus dem zwölften Bezirk – einem "Arbeiterbezirk", wie der ehemalige Bundeskanzler feststellt.

Laut Biografie aus Wien

Zwei Jahre später hat sich der Geburtsort von Kurz allerdings geändert. In einer ORF-Wahlsendung sagte der Altkanzler, dass er "ursprünglich aus dem Waldviertel" ist. "Eine kleine Gemeinde. Der Ort, wo ich herkomme, da gibt’s ungefähr 100 Einwohner", fügt der ÖVP-Politiker hinzu. Laut Biografie und Angabe auf Parlament.gv.at ist der 33-Jährige offiziell Wiener.

Nachfrage beim Verbreiter

Das Video wurde von einem Twitter-User namens paolo_picasso_ verbreitet. Auf STANDARD-Nachfrage, wieso die Kult-Fernsehserie "X-Factor" Teil des Videos ist, wurde ausgerichtet, dass er sich als "Kind sehr davor gefürchtet hat und jetzt keine Angst mehr davor hat". "Jetzt bin ich groß und fürchte mich zwar nicht mehr vor der Serie, aber umso mehr vor der schwarzblauen Wolke, die da wieder daher gerollt kommt", ließ der User wissen.

Rasante Verbreitung im Netz

In den sozialen Netzwerken erfährt das Video bereits rasante Verbreitung. Dort machen sich auch etliche User über die unterschiedlichen Aussagen lustig. Vereinzelte Nutzer weisen allerdings auch daraufhin, dass Kurz "ursprünglich" gesagt hat und tatsächlich im Waldviertel Verwandte hat. (red, 19.9.2019)