Netanjahu forderte am Mittwoch seinen Herausforderer Gantz zur Bildung einer Einheitsregierung auf. Foto: Reuters/RONEN ZVULUN

Jerusalem – Nach der Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinen Rivalen Benny Gantz zur Bildung einer breiten Einheitsregierung aufgerufen. Die Ergebnisse zeigten, dass er die von ihm versprochene rechtsgerichtete Regierung nicht bilden könne, sagte Netanjahu am Donnerstag in einer Videobotschaft. Er rief Gantz auf, ihn "heute, jederzeit" zu treffen.

Von dem Ex-Militärchef lag zunächst keine Stellungnahme vor. Am Vortag hatte Gantz gesagt, dass "er dem Staat Israel eine starke Einheitsregierung" wünsche. Aus der Wahl war kein klarer Sieger hervorgegangen. Stattdessen zeichnete sich wie schon im April ein Patt zwischen Netanyahus konservativen Likud-Block und dem in der politischen Mitte angesiedelten Bündnis Blau-Weiß von Gantz ab. Beide dürften Schwierigkeiten haben, eine Koalition mit dem eigenen Lager auf die Beine zu stellen.

Ja zum Likud-Block, aber Nein zu Netanjahu

Im Vorfeld der Wahl hatte Gantz Bereitschaft zu Gesprächen mit dem Likud bekundet – allerdings erst, wenn Netanjahu nicht mehr an der Parteispitze steht. Der aber dürfte seinen Posten freiwillig nicht räumen. Ihm droht eine Anklage in drei Korruptionsfällen wegen Betrugs, Bestechlichkeit und Untreue. Netanjahu hat immer wieder beteuert, selbst im Fall einer Anklage weiterregieren zu wollen.

Fraglich ist allerdings, ob seine eigene Partei ihn als Chef weiterhin tragen wird –gerade jetzt, da es ihm nicht gelungen ist, den Likud zur stärksten Kraft im Parlament zu machen. Netanjahu war bereits im Mai mit der Regierungsbildung gescheitert, weswegen Neuwahlen ausgerufen wurden. Das Land ist gespalten, die Fronten verhärtet.

Ins Spiel gebracht hatte die Idee einer Einheitsregierung Königsmacher Avigdor Lieberman – lange vor der Wahl. Der Chef der Partei Jisra'el Beitenu (Unser Haus Israel) gilt als großer Gewinner der Neuwahlen: Er kommt nach aktuellstem Stand auf neun Sitze, knapp doppelt so viele wie noch im April. Lieberman plädiert deshalb für eine große Koalition mit dem Likud und dem Bündnis Blau-Weiß. (red, APA, 19.9.2019)