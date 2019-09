Im Oktober erscheinen viele neue Staffeln, Serien und Filme auf Netflix – darunter auch die fünfte Staffel von "Peaky Blinders". Foto: Netflix

Schon am 1. Oktober erwarten Netflix-Abonnenten zwei neue Highlights – und so geht das beinahe den gesamten Monat weiter – von Kinderserien wie "Carmen Sandiego" bis hin zur ersehnten fünften Staffel der Netflix-Originalserie "Peaky Blinders".

"Carmen Sandiego: Staffel 2"

Netflix Kids & Family

Die zweite Staffel der Netflix-Zeichentrickserie "Carmen Sandiego", in der Kategorie "Kids & Family" zu finden, wird bereits am 1. Oktober veröffentlicht. Für die Protagonisten Carmen, Ivy und Zach steht erneut viel auf dem Spiel. Den Einstieg findet die zweite Staffel mit den Horden neuer Bösewichte, die V.I.L.E. auf die Helden loslässt.

"Die sechs Hände der Rache"

Foto: Netflix

Am 3. Oktober startet der neue Netflix-Originalanime "Die sechs Hände der Rache". Im Zentrum stehen dabei drei Waisen, die bei einem Kampfkunstmeister aufwuchsen, um im Anschluss in ein geheimnisvolles Abenteuer mit dämonischen Kräften, Drogenkartellen, Ritualen und Blutopfern verwickelt zu werden.

"Peaky Blinders – Gangs of Birmingham: Staffel 5"

Foto: Netflix

Es ist so weit: Die fünfte Staffel der Netflix-Originalserie "Peaky Blinders" mit Cillian Murphy als Tommy Shelby erscheint am 4. Oktober. Dabei stellt sich heraus, dass auch die Shelbys nicht vom Börsencrash 1929 verschont werden. Zudem fordern jüngere Familienmitglieder und faschistische Rivalen Tommys Machtposition heraus.

"Big Mouth: Staffel 3"

Foto: Netflix

Auch die langersehnte dritte Staffel der Zeichentrickserie "Big Mouth" (ebenfalls eine Netflix-Produktion) wird ab 4. Oktober auf der Streamingplattform zu sehen sein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer finden sich dabei am Valentinstag wieder, der für Andrew, Nick, Jessi und Co zum reinen Minenfeld wird. Wie üblich aufgrund von "doofen Klischees" und zu "hohen Erwartungen".

"Im hohen Gras"

KinoCheck

Ebenfalls am 4. Oktober erscheint der Netflix-Film "Im hohen Gras", der auf einer Novelle von Stephen King und Joe Hill basiert. Dabei wagen sich zwei Geschwister ins hohe Gras, um einem Buben zu helfen. Wie erwartet wird die Rettungsaktion schnell zum Horrortrip.

"Riverdale: Staffel 4"

TV Promos

Ein weiteres Highlight des Streaming-Oktobers wird von der vierten Staffel "Riverdale" gebildet, die ab 10. Oktober auf Netflix streambar ist. Dies wird in wöchentlichen Episoden auf der Plattform veröffentlicht, so wie es die Fans und Zuschauer der Serie gewohnt sind. Außer, dass polizeiliche Verhöre und persönliche Dramen an der Tagesordnung stehen, ist über die Handlung bislang noch nicht viel bekannt.

"Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte: Staffel 2"

Foto: Netflix

Auch in Staffel zwei von "Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte", die am 11. Oktober auf Netflix erscheint, stehen wieder Nachstellungen von Begegnungen mit Dämonen, Geistern und anderen Kräften im Vordergrund.

"Insatiable: Staffel 2"

Foto: Netflix

Am 10. August 2018 startete die Netflix-Originalserie "Insatiable" – seither warteten Fans auf deren Rückkehr. Am 11. Oktober ist es so weit: In Staffel zwei stehen Patty (Debby Ryan) und Bob (Dallas Roberts) zwischen Schönheitswettbewerben, von Schuldgefühlen und anderweitigen Problemen geplagt, während um sie herum – wie üblich – die Fetzen fliegen.

"El Camino" – ein "Breaking Bad"-Film

Moviepilot Trailer

Ein Film, über den bereits massenhaft berichtet wurde, startet am 11. Oktober auf Netflix. In "El Camino", der filmischen Anlehnung an die Netflix-Serie "Breaking Bad", versucht Jesse Pinkman (Aaron Paul) nach seiner dramatischen Flucht aus der Gefangenschaft mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen und sich eine Zukunft aufzubauen.

"The Forest of Love"

Foto: Netflix

Ebenfalls am 11. Oktober auf Netflix: Der Film "Forest of Love", der auf einer wahren Begebenheit beruht. Darin wird von einem charismatischen Anführer erzählt, der seine Anhänger auf einen bizarren und tödlichen Weg ins Verderben führt.

"Baby: Staffel 2"

Foto: Netflix

Die reichen Teenager Roms, darunter Linus Drews, Chabeli Sastre und Riccardo Mandolini, kommen für eine zweite Staffel von "Baby" am 18. Oktober auf Netflix zurück. Auch diesmal ist der Reiz der Unterwelt der Stadt wieder zu groß – das Doppelleben findet eine Fortsetzung.

"Living with Yourself"

Netflix

Der Start einer neuen Netflix-Originalserie am 18. Oktober mit Paul Rudd: In "Living with Yourself" unterzieht sich ein vom Leben ausgebrannter und von der Liebe enttäuschter Mann einer mysteriösen Behandlung, um kurz darauf festzustellen, dass er bereits von einem Doppelgänger ersetzt wurde.

"Die Geldwäscherei"

Foto: Netflix

Ein weiterer Film wird am 18. Oktober Teil der Netflix-Familie: In "Die Geldwäscherei" verkörpert Meryl Streep eine Witwe, die im Kampf gegen Versicherungsbetrug auf zwei Anwälte in Panama stößt, die das globale Finanzsystem ausbeuten. Steven Soderbergh ("Ocean's Eleven", "Magic Mike", "Contagion") führte dabei Regie.

"The Kominsky Method: Staffel 2"

Foto: Netflix

Am 25. Oktober erscheint die zweite Staffel der Netflix-Originalserie "The Kominsky Method". Auch diesmal bringt das Älterwerden wieder viele Herausforderungen mit sich – das dämpft jedoch weder Sandy Kominskis (Michael Douglas) noch Norman Newlanders (Alan Arkin) Laune auf Dauer.

"Greenhouse Academy: Staffel 3"

Foto: Netflix

Eine Serie, die am 25. Oktober ebenfalls zurückkehrt: "Greenhouse Academy" mit einer dritten Staffel, Dana Melanie als Emma Geller, Danika Yarosh als Brooke Osmond und Rafael Cebrián als Enzo. Nach den schockierenden Entwicklungen der letzten Staffel versucht Greenhouse, das Eliteinternat in Kalifornien, nun wieder zurück zur Normalität zu finden.

"Pose: Staffel 2"

TV Promos

Die FX-Serie, die nun auch für einen Emmy in der Kategorie "bestes Drama" nominiert wurde, kehrt mit einer zweiten Staffel am 30. Oktober auf Netflix zurück. Die Zuschauer finden sich im Jahr 1990 wieder, als die Aids-Krise wütet und die Ballroom-Szene im Mainstream angekommen ist. Für Blanca (Mj Rodriguez) und das "House Evangelista" steht viel auf dem Spiel.

"The Walking Dead: Staffel 9"

Foto: Netflix

Ebenfalls neu auf Netflix: Die neunte Staffel von "The Walking Dead", die nun gut ein Jahr nach Beginn der deutschen Erstausstrahlung – ab 9. Oktober – auch endlich auf der Streamingplattform verfügbar ist.

"The Revenant – Der Rückkehrer"

KinoCheck

Der Historien-Western-Thriller "The Revenant", der Leonardo DiCaprio 2016 für seine Rolle als Trapper Hugh Glass seinen ersten Oscar einbrachte, ist ab 3. Oktober auch auf Netflix zu sehen – in der Schweiz ist der Film leider noch nicht auf der Plattform streambar.

"Family Guy: Staffel 16"

Foto: Netflix

Bislang liefen die Episoden der 17. Staffel bereits auf dem Bezahlsender Fox an. Nun findet die 16. Staffel der sarkastisch-satirischen Comedyserie "Family Guy" am 1. Oktober endlich Eingang auf Netflix. (west, 19.9.2019)