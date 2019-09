Mehrmals täglich landen vielversprechende E-Mails in meiner Mailbox. So sollen Investoren gefunden werden

Investoren für Immo-Großprojekte gesucht – und zwar per E-Mail. Foto: Screenshot: STANDARD

Schon mehrmals täglich landen sie in meiner Mailbox, die "investment opportunities", meistens aus den USA. Michael C. etwa ist da sehr fleißig. Er arbeitet bei der Carlton Group und hat tatsächlich alle paar Tage etwas zu verkaufen. Die Angebote verschickt er breit über seinen E-Mail-Verteiler.

Darin dürfte ich vermutlich deshalb gelandet sein, weil ich schon öfter für die großen Immo-Messen in Cannes (Mipim, im Frühjahr) und München (Expo Real, heuer von 7. bis 9. Oktober) akkreditiert war. Derzeit sucht Campbell etwa Investoren für ein größeres Wohnbauprojekt in San Francisco. 21,4 Millionen Dollar braucht er noch. Good Luck!

Ein Spitzengeschäft

Auch von Caitlin Z. und Kevin C. kommen öfters Angebote. Letzterer hatte etwa kürzlich eine schmucke Retail-Immobilie in Monroeville, Pennsylvania, im Angebot, Baujahr 2017. Die Pharmakette CVS ist für 25 Jahre eingemietet. Wer schon einmal in den USA war, weiß: ein Spitzengeschäft. Das Angebot kam allerdings schon im Juli. Wenn ich da bloß noch nicht zu spät dran bin. (19.9.2019)