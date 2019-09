Die Insassen konnten sich rechtzeitig per Schleudersitz aus dem Flugzeug retten. Der Pilot verfing sich in einer Hochspannungsleitung

Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Lorient – In der Bretagne im Westen Frankreichs ist ein belgisches Kampfflugzeug abgestürzt. Wie die belgische Luftwaffe am Donnerstag mitteilte, konnten die beiden Besatzungsmitglieder die Maschine vom Typ F-16 mit dem Schleudersitz verlassen. Zu ihrem Gesundheitszustand gab es zunächst keine Angaben.

Nach Informationen der französischen Regionalzeitung "Ouest-France" verfing sich einer der Soldaten mit seinem Fallschirm in eine Hochspannungsleitung. Einsatzkräfte versuchten am Donnerstagvormittag den Mann zu befreien. Er soll verletzt sein.

"Einer unserer F-16-Jets stürzte in der Nähe von Lorient in Frankreich ab. Die Piloten verließen das Flugzeug per Schleudersitz", schrieb die belgische Luftwaffe.

Die Absturzstelle liegt nach Angaben der belgischen Luftwaffe in der Nähe der Stadt Lorient in der Bretagne. Die Zeitung "Ouest-France" berichtete, dass die Maschine am Ausgang der Gemeinde Pluvigner in Nähe eines Hauses auf ein Feld stürzte. Die Absturzursache war bis zuletzt unbekannt.

Die belgische Luftwaffe besaß nach eigenen Angaben zuletzt 60 Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Sie werden von dem US-amerikanischem Unternehmen Lockheed Martin hergestellt. (APA, 19.9.2019)