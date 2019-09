Life Radio Tirol gab vor, Fußballspiele live zu übertragen – und wurde von seiner eigenen Webcam verraten. Foto: Screenshot / YouTube

Der Sender Life Radio Tirol hatte vorgegeben, ein Fußballspiel live aus dem Stadion zu übertragen – eine Täuschung, wie Aufdecker Markus Wilhelm vor kurzem auf dietiwag.org berichtete. Der Sender mache "einen auf live" und "betakelt" dabei Hörer und Werbekunden, kritisiert Wilhelm.

Life oder live?

Life Radio Tirol überträgt für gewöhnlich die Bundesligaspiele der WSG Swarovski Tirol. So weit Zuhörerinnen und Zuhörern bis vor kurzem bekannt war, tun die Moderatoren das live aus dem Stadion.

"Fußball live, die Fußball-Bundesliga bei Life Radio. Mit Rainer Dierkes und Sabrina Peer", heißt es in der Ansage des Senders. In der Ausgabe vom 25. August sollte die Übertragung des Auswärtsspiels der WSG Swarovski Tirol bei Sturm Graz stattfinden. Weiters heißt es: "Life heißt Leben – und wir leben Fußball. Life Radio ist bei allen Spielen der WSG Swarovski Tirol mit dabei."

Doch die angebliche Live-Übertragung war nichts weiter als eine Täuschung. Während eine Moderatorin so tue, als befinde sich der "Vor-Ort-Reporter", die "one and only Sportreporterlegende", wie es bei dietiewag.org heißt, Rainer Dierkes im Stadion, stehe er tatsächlich nur knapp drei Meter neben ihr.

Tatsächlich sehen sich die Moderatoren schlichtweg eine Live-Übertragung von Sky Sport am Studiofernseher an, während Dierkes über die Stadionatmosphäre spricht: "Die beiden Mannschaften haben sich formiert in der Merkur-Arena. Schiedsrichter Weinberger hat die Formalitäten erledigt. Es gibt hier eine Trauerminute, und in wenigen Augenblicken wird's also losgehen."



Enttarnt

Aufgeflogen sind die Moderatoren wegen ihrer eigenen Webcam, die wohl nicht ausgeschaltet wurde und alle 30 Sekunden ein Bild machte. Wilhelm schreibt dazu: "Das Ganze ist natürlich eine bewusste und gezielte Irreführung der Hörer und auch der Unternehmen, die bei dieser Sendung Werbung schalten, es sei denn, Letztere sind von der Täuschung im Vorhinein informiert worden und tragen sie sogar mit."

Die Stadionatmosphäre sei offenbar per Mischpult entstanden, berichtet das Nachrichtenportal "Watson". Ein Statement des Radiosenders selbst ist bisher ausgeblieben. Eine Anfrage an Life Radio Tirol bezüglich einer Stellungnahme ist bereits unterwegs. (red, 19.9.2019)