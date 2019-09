Außerdem "Schrotten!", "Wenn Liebe so einfach wäre" und "Rasputin – Mord am Zarenhof"

Die Fantastischen Vier retten mal wieder die Welt und vielleicht auch eine Hochzeit in "Fantastic Four – Rise of the Silver Surfer" um 22.55 Uhr, ProSieben

18.30 MAGAZIN

Konkret: Pilze retten Böden Pilze gelten als beste Freunde der Pflanzen. Doch tiefes Pflügen und giftige Substanzen sind des Pilzes Feind. Elke Weiss berichtet darüber, "wie Pilze die Welt retten können", und über die Erfolge einer Großgärtnerei in Niederösterreich mit "Mykorrhiza-Pilzen". Bis 18.51, ORF 2

20.15 LIEBESKOMÖDIE

Wenn Liebe so einfach wäre (It's Complicated, USA 2009, Nancy Meyers) Ex-Beziehungen gestalten sich bekanntermaßen oft schwieriger als gedacht. Vor allem, wenn man zur Geliebten des Ex-Manns – mit dem man wohlbemerkt drei erwachsene Kinder hat – wird, der inzwischen wieder verheiratet ist. Turbulente Romantic Comedy mit Meryl Streep und Alec Baldwin. Bis 22.35, ATV

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Schrotten! (D 2016, Max Zähle) Amüsantes Ganovenstück mit Lucas Gregorowicz und Frederick Lau. Jedes Mal, wenn Mirko (Gregorowicz) versucht, sich von seiner Familie zu entfernen und beruflich noch erfolgreicher zu werden, ziehen ihn seine zwielichtigen Verwandten wieder zurück ins Boot. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Letscho (Lau) soll er nun den ihm hinterlassenen Schrottplatz der Familie leiten. Bis 21.45, Arte 20.15

SCI-FI-FILM

Star Wars: Die dunkle Bedrohung (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, USA 1999, George Lucas) George Lucas' Science-Fiction-Meisterwerk ist der erste Teil der Prequel-Triologie und somit die Vorgeschichte der ersten Star-Wars-Filme. Mit Liam Neeson als Qui-Gon Jinn, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi, Natalie Portman als Königin Padmé und Jake Lloyd als junger Anakin Skywalker. Bis 22.55, ProSieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Kollege Roboter Ein spannender und zugleich beunruhigender Bericht über die industrielle Revolution: Schätzungen zufolge könnten schon im Jahr 2025 250 Millionen Arbeitsplätze von künstlicher Intelligenz eingenommen werden. Prof. Dr. Dr. Ruth Stock-Homburg berichtet über ihre Erfahrung mit Robotern als Kollegen im Labor. Bis 21.30, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Rasputin – Mord am Zarenhof Der letzte Dezember des Romanow-Imperiums: 1916 wurde der mächtige und umstrittene Grigori Rasputin durch drei Schüsse getötet. Mit seinem Tod wurde das Ende des Zarenreichs markiert – nur wenige Wochen vor der Revolution. Bis 23.20, ORF 2

22.55 SCI-FI-ACTIONFILM

Fantastic Four – Rise of the Silver Surfer (USA, D, Großbritannien 2007, Tim Story) Gerade erst haben die vier Helden ihren Erzfeind Dr. Doom in die Flucht geschlagen, schon klopft das nächste Abenteuer an die Tür. Und das, wo sich Fantastic aka Reed (Ioan Gruffudd) und Susan aka Das unsichtbare Mädchen (Jessica Alba) gerade das Ja-Wort geben wollen. Ab da jagt ein Unglück das nächste. Bis 0.40, ProSieben