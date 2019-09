Peter Pilz richtete in einer Sondersitzung knapp hundert Fragen an Justizminister Clemens Jabloner, um mehr über die Hintergründe des ÖVP-Datenleaks herauszukitzeln.

Auf Verlangen von Peter Pilz' Liste Jetzt kam es am Donnerstag zu einer Sondersitzung des Nationalrats, die wohl bis in die Mitternachtsstunden andauern wird. Bereits abgehandelt ist der Themenkreis rund um die mutmaßliche Hackeraffäre bei der ÖVP. Foto: APA/Jaeger

Anfang und Ende lagen im Parlament eng beieinander. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hatte eben die Trauerminute für den verstorbenen Ex-Sozialminister Rudolf Hundstorfer beendet, da fiel sein Blick in die letzte Reihe, wo die SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Feichtinger nicht allein auf ihrem Platz saß. "Ich begrüße auch den jüngsten Teilnehmer heute", sagte Sobotka: "Was für ein ruhiges Baby!"

Vielleicht lag es am menschelnden Auftakt, dass die Mandatare am Donnerstagmorgen erstaunlich schaumgebremst in die Eröffnungsdebatte einstiegen. Ein Zwischenruf hier, ein hämisches Lachen da – doch hitzige Wahlkampfstimmung machte sich nicht breit.

Dabei stand einiges auf dem Spiel. Dies lag an den ungewohnt flexiblen Mehrheitsverhältnissen nach Bruch der türkis-blauen Regierung. Die Parteien hatten sich angeschickt, im freien Spiel der Kräfte eine Reihe an Gesetzen durchzudrücken: von einer Abgabensenkung über eine Pensionserhöhung bis zu einem Comeback der abgeschafften Aktion 20.000 für alte Arbeitslose.

Dass so etwas teuer kommen kann, weiß man seit dem 24. September 2008. Damals fassten die Parteien in Vorwahllaune zahllose Beschlüsse, darunter die höchst umstrittene und kostspielige Ausweitung der Hacklerfrühpension. Kein Wunder, dass der amtierende Finanzminister Eduard Müller am Vorabend zur heutigen Session zu "Augenmaß" mahnte: Die bereits gefassten und noch erwarteten Vorwahlbeschlüsse kosteten bis 2023 insgesamt 5,1 Milliarden Euro, wovon 3,13 Milliarden noch nicht vom Budget gedeckt seien.

Vorwürfe des Prassens

So mancher Wortführer im Parlament bemühte sich prompt, den Vorwurf des Prassens an die Konkurrenz weiterzureichen. Unseriös nannte es VP-Klubchef August Wöginger, dass die SPÖ "in einer Nacht und Nebelaktion" rasch neue Anträge – etwa auf Abschaffung der kalten Progression bei der Lohn- und Einkommensteuer – einbringe, welche die "Milliardengrenze" sprengten. "Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen", knüpfte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger an und erinnerte Wöginger an dessen eigene Vorhaben. "Wenn die ÖVP die Milliardengrenze sprengt, ist das offenbar okay." Schließlich Jetzt-Mandatar Bruno Rossmann: Die Neos forderten doch selbst auch die sündteure Abschaffung der kalten Progression.

Der teuerste Brocken, der am Donnerstag anstand, war das Steuerreformpaket mit Senkung der Sozialversicherungsbeiträge und der Pensionserhöhung, das insgesamt 1,8 Milliarden kostet. Gegengerechnet sind dabei allerdings zusätzliche Einnahmen von 414 Millionen. Denn entgegen dem türkis-blauen Schlachtruf "Keine neuen Belastungen" wurden sehr wohl manche Steuern erhöht: Ab 2020 steigt die Tabaksteuer, die Umsatzsteuerregeln für den Onlinehandel wurden verschärft, dazu gibt es eine Onlinewerbeabgabe.

98 Fragen an den Justiziminister

Erst am Nachmittag kam dann der eigentliche Grund der Sondersitzung zur Sprache. In einem seiner vielleicht letzten großen Parlamentsauftritte wartete Peter Pilz mit einer Anfragenkaskade an Justiziminister Clemens Jabloner auf. In 98 Punkten wollte Pilz mehr über die Hintergründe des Datenleaks aus der ÖVP-Zentrale wissen.

Der offiziellen türkisen Version der Geschichte, wonach alle Daten durch einen Hackerangriff an die Öffentlichkeit gelangt sind, kann der altgediente Abgeordnete nämlich wenig abgewinnen. Pilz offeriert eine andere Version: Die ÖVP habe den Cyberangriff womöglich selbst inszeniert, um einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu verschleiern, der die Dokumente vorab an die Wochenzeitung Falter übermittelt habe. Vieles deute auf einen solchen "False-Flag-Angriff" hin. Dessen Zweck – laut Pilz: "die Desinformation der österreichischen Bevölkerung". Zwischendurch glitt die Rede beinahe ins kabarettistische Fach ab, als Pilz zum Beweis der Fälschungsaffinität der Volkspartei die Szenen eines Videozusammenschnitts nachstellte, der im Internet momentan für Furore sorgt. In einer Szene aus dem Jahr 2017 behauptet Kurz, er stamme aus dem Wiener Arbeiterbezirk Meidling; in einer sehr ähnlichen Szene 2019 verortet Kurz sein Aufwachsen hingegen im Waldviertel. Für Pilz ein gefundenes Fressen: "Jemand, der seinen Geburtsort fakt, ist auch in der Lage einen Hackerangriff zu faken", führte er zum Gaudium des Plenums aus.

Jabloner warnt vor Spekulationen

Hernach wurde es ruhiger und weniger pointenreich. Justizminister Jabloner warnte in stoischem Schönbrunner Deutsch vor voreiligen Schlüssen und überschießenden Spekulationen. Er versicherte, dass die Ermittlungsbehörden mit Hochdruck arbeiten und auch mit Europol kooperieren. Zu Detailfragen laufender Ermittlungsverfahren wollte Jabloner nichts sagen. Der Verdacht, dass sich ein unbekannter internationaler Täter Ende Juli ins Netzwerk der ÖVP eingehackt habe, habe sich jedenfalls bestätigt. Für das Vortäuschen einer strafbaren Handlung – Stichwort False-Flag-Operation – gebe es hingegen keine Anhaltspunkte. (Gerald John, Theo Anders, 19.9.2019)