Arsenal durfte drei Tore bejubeln. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt am Main – Eintracht Frankfurt ist mit einer deutlichen Niederlage in die Gruppenphase der Europa League gestartet. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter kassierte am Donnerstagabend eine 0:3-Heimniederlage gegen Arsenal. Die Treffer des Europa-League-Finalisten der Vorsaison erzielten Joe Willock (38.), Bukayo Saka (85.) und Pierre-Emerick Aubameyang (88.). Martin Hinteregger spielte bei Frankfurt durch.

Bei den Hessen sah Dominik Kohr in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte. Für die Eintracht, die im Vorjahr noch die Gruppenphase mit sechs Siegen gemeistert hatte und anschließend bis ins Halbfinale vorgedrungen war, ist es die erste internationale Heimniederlage seit 2006. Gegen den einstigen Stammgast der Champions League bekam die Hütter-Elf vor allem in der Abwehr immer wieder Probleme. Unmittelbar nach der Pause erarbeitete sich die Eintracht einige Chancen zum Ausgleich, scheiterte aber knapp.

Der FC Lugano unterlag beim FC Kopenhagen mit 0:1. Sandi Lovric fehlte bei den Schweizern, da der U21-Teamspieler noch eine Sperre aus dem Antritt von Sturm Graz in der Europa-League-Qualifikation des Vorjahres absaß. Moritz Bauer saß beim 1:1 seines Clubs Celtic Glasgow bei Stade Rennes auf der Bank.

Wolfsburg siegt

Trainer Oliver Glasner hat mit seinem neuen Club VfL Wolfsburg hingegen einen gelungenen Einstand in der Gruppenphase gefeiert. Am Donnerstag ließ sich der Tabellenfünfte der deutschen Bundesliga vom ukrainischen EL-Debütanten FC Olexandrija nicht überrumpeln und siegte ohne den verletzten ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager 3:1 (2:0). Glasner ist mit dem VfL damit weiter ungeschlagen.

Der Wolfsburger, für die Maximilian Arnold (20.), Admir Mehmedi (24.) und Josip Brekalo (67.) trafen, verhinderten zudem eine vollständige EL-Blamage der deutschen Bundesliga. Denn Adi Hütters Frankfurter waren bereits zuvor zuhause mit 0:3 gegen Arsenal untergegangen, der WAC düpierte Mönchengladbach beim höchsten Sieg einer österreichischen über eine deutsche Mannschaft auswärts 4:0.

Manchester-Zittersieg

Im Parallelspiel der Wolfsburg-Gruppe I setzte sich Gent zuhause mit 3:2 (2:1) gegen St. Etienne durch. Ein personell stark verändertes Manchester United holte dank des ersten Profi-Tors des erst 17-jährigen Mason Greenwood (73.) ein 1:0 (0:0) gegen den FK Astana, der FC Porto besiegte zuhause die Young Boys Bern mit 2:1 (2:1). ZSKA Moskau ging beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad überraschend klar mit 1:5 (1:0) unter. (APA/dpa, 19.9.2019)

EL-Spiele:

Gruppe A:

APOEL Nikosia – F91 Düdelingen 3:4 (0:1)

Tore: 0:1 Sinani (36.), 0:2 Bernier (51.), 1:2 Pavlovic (54.), 2:2 Pavlovic (58.), 3:2 De Vincenti (56., Foulelfmeter), 3:3 Stolz (72.), 3:4 Sinani (82.)

Qarabag Agdam – FC Sevilla 0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Hernandez (62.), 0:2 Munir (78.), 0:3 Oliver Torres (85.)

Gruppe B:

Dynamo Kiew – Malmö FF 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Bujalski (84.)

FC Kopenhagen – FC Lugano 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Santos (50.)

Gruppe C:

FC Basel – FK Krasnodar 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Bua (9.), 2:0 Bua (40.), 3:0 Zuffi (52.), 4:0 Vilhena (55., Eigentor), 5:0 Okafor (79.)

FC Getafe – Trabzonspor 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Angel (18.)

Gruppe D:

Linzer ASK – Rosenborg Trondheim 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Holland (45.+3)

PSV Eindhoven – Sporting Lissabon 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Malen (20.), 2:0 Luis Neto (25., Eigentor), 2:1 Bruno Fernandes (39., Foulelfmeter), 3:1 Baumgartl (48.), 3:2 Mendes (82.)

Gruppe E:

Stade Rennes – Celtic Glasgow 1:1 (1:0)

Tor: 1:0 Niang (38., Foulelfmeter), 1:1 Christie (59., Foulelfmeter)

Gelb-Rote Karte: Bayo (Galsgow) wegen wiederholten Foulspiels (90.+2)

CFR Cluj – Lazio Rom 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Bastos (25.), 1:1 Deac (41., Foulelfmeter), 2:1 Omrani (75.)

Gruppe F:

Eintracht Frankfurt – FC Arsenal 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Willock (38.), 0:2 Saka (85.), 0:3 Aubameyang (87.)

Zuschauer: 47.000 (ausverkauft)

Gelb-Rote Karte: Kohr (Frankfurt) wegen wiederholten Foulspiels (79.)

Standard Lüttich – Vitoria Guimaraes 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Hanin (66., Eigentor), 2:0 Mpoku (90.+1)

Gruppe G:

FC Porto – Young Boys Bern 2:1 (2:1)

Tore: 1:0 Soares (8.), 1:1 Nsame (15., Foulelfmeter), 2:1 Soares (29.)

Glasgow Rangers – Feyenoord Rotterdam 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Ojo (24.)

Gruppe H:

Espanyol Barcelona – Ferencvaros Budapest 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Javi Lopez (10., Eigentor), 1:1 Vargas (60.)

Ludogorez Rasgrad – ZSKA Moskau 5:1 (0:1)

Tore: 0:1 Diwejew (11.), 1:1 Wanderson (48.), 2:1 Lukoki (50.), 3:1 Keserü (52.), 4:1 Keserü (69.), 5:1 Keserü (73., Foulelfmeter)

Gruppe I:

KAA Gent – AS St. Etienne 3:2 (2:1)

Tore: 1:0 David (2.), 1:1 Khazri (38.), 2:1 David (43.), 3:1 Perrin (64., Eigentor), 3:2 Kaminski (75., Eigentor)

VfL Wolfsburg – PFK Olexandrija 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Arnold (20.), 2:0 Mehmedi (24.), 2:1 Banada (66.), 3:1 Brekalo (67.)

Gruppe J:

Borussia Mönchengladbach – Wolfsberger AC 0:4 (0:3)

Tore: 0:1 Weissman (13.), 0:2 Leitgeb (31.), 0:3 Ritzmaier (41.), 0:4 Leitgeb (68.)

Zuschauer: 34.846

Zuschauer 10.112

AS Rom – Istanbul Basaksehir 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Junior Caicara (42., Eigentor), 2:0 Dzeko (58.), 3:0 Zaniolo (71.), 4:0 Kluivert (90.+3)

Gruppe K:

Slovan Bratislava – Besiktas Istanbul 4:2 (1:2)

Tore: 1:0 Sporar (14.), 1:1 Ljajic (29., Foulelfmeter), 1:2 Bozhikov (45.+1, Eigentor), 2:2 Sporar (58.), 3:2 Ljubicic (90.+3), 4:2 Rharsalla (90.+4)

Wolverhampton Wanderers – SC Braga 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Ricardo Horta (71.)

Gruppe L:

Manchester United – FC Astana 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Greenwood (73.)

Partizan Belgrad – AZ Alkmaar 2:2 (2:1)

Tore: 0:1 Stengs (13.), 1:1 Natcho (42., Foulelfmeter), 2:1 Natcho (61.), 2:2 Boadu (67.)

Rote Karte: Svensson (Alkmaar) nach einer Notbremse (27.)