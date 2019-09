Stimmen:

Michael Warm (ÖVV-Teamchef): "Eine Niederalge ist nie schön. Wir haben im ersten Satz wieder mit zu vielen Fehlern angefangen, vor allem beim Aufschlag. Ab dem zweiten Satz war es gut. Da haben wir tatsächlich Druck über den Aufschlag gemacht und sind dann schön ins Spiel gekommen. Wir haben aber auch weniger Druck bekommen als in dem einen oder anderen Spiel. Es ist immer leichter gegen einen Favoriten ohne Druck zu spielen. Man hat am Schluss auch die Erfahrung gesehen, die wir im Lauf der EM gesammelt haben. Wir konnten gegen solche Teams in den vergangenen Jahren ja nicht spielen."

Thomas Zass (Diagonalangreifer): "Es hat sich seit (der bisher letzten EM-Teilnahme, Anm.) 2011 viel getan. Damals waren wir noch nicht bereit. Mittlerweile ist wirklich viel weitergegangen. Wenn wir das stabil immer aufs Feld bringen, dann wird es eine schöne Zukunft geben."