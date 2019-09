Sondersitzung

Nationalrat: Kompromisse bei Asylwerbern in Lehre, Förderung Langzeitarbeitsloser und Steuerreform

Am Donnerstag verlagerte sich der Wahlkampf ins Parlament. Peter Pilz warf der ÖVP eine Desinformationskampagne in der Hacker-Affäre vor. Am Abend kam es zu sachpolitischen Einigungen