Ein Sprecher der Huthis, die sich zum Angriff auf Saudi-Arabien bekannt hatten, spricht über die Angriffe auf Saudi-Arabien. Angeblich soll es Freitagfrüh einen neuen Angriffsversuch gegeben haben. Foto: Reuters

Riad/Sanaa – Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben einen geplanten Angriff der jemenitischen Huthi-Rebellen mit einem ferngelenkten Sprengstoff-Boot vereitelt. Das Boot sei am Donnerstag im Süden des Roten Meers entdeckt und zerstört worden, meldete die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf die Militärkoalition.

Es sei von der Region Hodeidah im Westen des Jemen aus gelenkt worden. Das Ziel des geplanten Angriffs war demnach unbekannt. Die Huthi-Rebellen, die im Bürgerkrieg im Jemen vom Iran unterstützt werden, hatten sich zu den Angriffen auf Ölanlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco in Abqaiq und Khurais am vergangenen Wochenende bekannt.

"Kriegerische Akt", aber kein Krieg

Die US-Regierung macht dagegen den Iran verantwortlich. Auch Saudi-Arabien sieht hinter den Angriffen "unzweifelhaft" den Iran. Beide Staaten haben Teheran mit Konsequenzen gedroht, allerdings scheinen allerdings vorerst vor einer weiteren Eskalation zurückzuschrecken. US-Außenminister Mike Pompeo, der am Mittwoch bei einem Besuch in Saudi-Arabien noch von einem "kriegerischen Akt" gesprochen hatte, sagte am Donnerstag, Trump wolle "keinen Krieg". Allerdings hatte der Präsident neue Wirtschaftssanktionen verhängt. Die Führung in Teheran bestreitet jede Verwicklung.

Saudi-Arabien selbst hat derweil in der Nacht auf Freitag gemeinsam mit der Anti-Huthi-Allianz Ziele im Jemen angegriffen. Bei den Attacken seien vier militärische Ziele nahe Hodeidah zerstört worden, erklärte das Militärbündnis am Freitag. Dort seien unter anderem Seeminen produziert worden.

Zarif und Rohani dürfen nach New York

Im Streit zwischen den USA und dem Iran hatte es zuletzt auch geheißen, Präsident Hassan Rohani und sein Außenminister Mohammed Javad Zarif könnten womöglich mangels US-Visum nicht zur UN-Generalversammlung in New York anreisen. In dieser Causa gab es Donnerstagabend allerdings Entspannungssignale: Zarif könne doch anreisen, teilte der iranische Außenamtssprecher Abbas Musawi am Donnerstagabend auf Twitter mit. Zarif werde somit wie geplant an diesem Freitag Teheran Richtung New York verlassen, fügte der Sprecher hinzu.

Damit sollte auch Rohani, dessen Visum bis Mittwoch noch nicht ausgestellt war, wie geplant Anfang der nächsten Woche in New York eintreffen. Noch am Nachmittag hatte Zarif seinem US-Kollegen Mike Pompeo vorgeworfen, der iranischen Delegation Einreisevisa für die Teilnahme an der UNO-Vollversammlung in New York verweigern zu wollen. Die USA seien aber verpflichtet, den UN-Delegationen Visa auszuhändigen. (red, APA, 20.9.2019)