Jan Böhmermann aka POL1Z1STENS0HN ist zurück: Nach der Gangsterrap-Satire "Ich hab Polizei" und "Recht kommt" nimmt sich Böhmermann in seinem aktuellen Song "Herz und Faust und Zwinkerzwinker" sich selbst und seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit vor. Das Video wurde am Donnerstagabend in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" vorgestellt.

screenshot / youtube

An Österreich-Anspielungen hat der Comedian nicht gespart: So zeigt er den ehemaligen Innenminister und FPÖ-Listenzweiten Herbert Kickl in brauner Uniform mit roter Schleife, während Böhmermann davon singt, "Rechten linken Haken" zu geben.

NEO MAGAZIN ROYALE

Auch der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kommt in dem sechsminütigen Video mehrmals vor: Böhmermann zeigt ihn etwa als Marmorstatue, nackt bis auf eine Österreich-Unterhose. Während Böhmermann "Ich warte, bis du Vizewitz dich selber zerlegst" singt, zerbröckelt das Kunstwerk. Auch Ausschnitte aus dem Ibizia-Video werden immer wieder eingeblendet.

Österreich und seine Politik ist immer wieder Teil von Böhmermanns Schaffen: Schon vergangenes Jahr machte er sich über einen Wahlkampfauftritt Straches lustig, kam mit einer Ausstellung Deutschland#ASNCHLUSS#Östereich ins Grazer Künstlerhaus, richtete vor seinem Österreich-Auftritt schöne Grüße an "HJ Strache" aus und machte schon bei seiner Romy-Rede im April Anspielungen auf das Ibiza-Video.

screenshot / youtube

Update: FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky übt Kritik an Böhmermanns Video: "Wenn die Quoten in den Keller rasseln und kein Hahn mehr nach ihm kräht, dann muss für den linken Politsöldner Böhmermann die österreichische Politik und die FPÖ herhalten, um über den deutschen Staatsfunk Aufmerksamkeit zu erlangen." Was Böhmermann mache, habe nichts mit Satire zu tun, sondern sei nur mehr "das letzte Aufbegehren eines Spaßvogels, über den keiner lacht". Vilimsky: "Würde Böhmermann ärztliche oder medizinische Hilfe aufsuchen, würde man ihn für längere Zeit wohl nicht unbetreut lassen. Herr Böhmermann, die österreichischen Wählerinnen und Wähler lassen sich von einem armen Würstchen aus dem Nachbarland nicht beeinflussen."

Wie berichtet wechselt Jan Böhmermann 2020 von ZDF Neo ins Hauptabendprogramm des ZDF. (red, 20.9.2019)