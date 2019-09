Das Interesse vor dem Apple Store in der Wiener Innenstadt ist groß. sum

Der Hype um das neue iPhone von Apple geht in die nächste Runde. Bereits Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart warteten Kunden vor dem Wiener Apple-Store, um sich das neue Apple-Handy kaufen zu können. Um 9 Uhr war das Geschäft sehr gut besucht, vor der Eingangstüre warteten noch immer dutzende Personen auf den Einlass.

Warten auf das iPhone. sum

Tatsächlich bietet das neue iPhone 11 interessante Neuigkeiten. Apple stattet erstmals Smartphones mit einer Triple-Kamera aus. Die neu vorgestellten Modelle iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max besitzen nicht nur ein Weitwinkel- und ein Teleobjektiv, sondern auch noch eine Ultraweitwinkellinse. Die findet sich auch im neuen Einstiegsmodell iPhone 11, auf das Teleobjektiv muss die günstigste Ausführung von Apples Smartphone hingegen verzichten. Alle Telefone nehmen 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf.

Der WebStandard bringt am Sonntag einen Test. Das Testgerät kommt von A1.

Gemeinsam haben alle Elfer-iPhones auch den neuen, von Apple selbst entwickelten A13-Prozessor, der in Sachen Geschwindigkeit gegenüber dem Vorgänger A12 noch einmal deutlich zugelegt haben soll. Auch auf ein wasser- wie staubdichtes Gehäuse muss man bei keinem der drei Smartphones verzichten. Und in all den neuen iPhones steckt ein zusätzlicher Ultrabreitband-Chip (U1) für Nahfunkanwendungen – von der Ortung im Raum bis zur Lokalisierung anderer Geräte mit U1-Chip.

6,1 Zoll großes LCD-Display

In Sachen Displaygröße und -technologie hält es Apple wie bei den Vorgängermodellen iPhone XR, XS und XS Max: Das iPhone 11 besitzt ein 6,1 Zoll großes LCD-Display, die Pro-Version (5,8 Zoll) und die Version Pro Max (6,5 Zoll) kommen mit einem neu entwickeltem OLED-Display, das Apple Super Retina XDR nennt und mit bis zu 1200 Nits extrem hell leuchten können soll. Trotzdem wirbt Apple mit längeren Laufzeiten des Akkus als bei den Vorgängermodellen.

Die Kameras und der STANDARD. Foto: sum

In Grün, Grau, Silber oder Gold soll das iPhone 11 Pro ab 1.150 Euro zu haben sein, der Einstiegspreis fürs iPhone 11 Pro Max liegt 100 Euro darüber. Das iPhone 11 ist in Violett, Grün, Gelb, Schwarz, Weiß oder Rot ab 800 Euro zu haben. Die neuen iPhones werden bereits mit iOS 13 als Betriebssystem ausgeliefert, das unter anderem einen neuen Dunkelmodus bietet. Wer bereits ein iPhone besitzt, kann dieses auf iOS 13 updaten. (sum, 20.9.2019)