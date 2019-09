Die "Süddeutsche Zeitung" baut zur Nationalratswahl 2019 ihre Österreich-Berichterstattung aus. Foto: Süddeutsche Zeitung Online

Die "Süddeutsche Zeitung" baut ihre Österreich-Berichterstattung in der Zeit um die Nationalratswahl aus. Zusätzlich zum wöchentlichen Österreich-Newsletter wird die Digitalausgabe der Zeitung am 21. und 28. September sowie am 5. Oktober mit dem zusätzlichen Ressort "Österreich" erscheinen. Momentan ist auf sz.de auch ein Aboangebot speziell für diesen Österreich-Schwerpunkt erhältlich.

Kooperation

Wie berichtet, kommen in einer Kooperation ausgewählte Stücke der Wiener Wochenzeitung "Falter", die ebenfalls auf den digitalen Kanälen veröffentlicht werden sollen, hinzu. Die Kooperation beinhaltet die Veröffentlichung ausgewählter Texte auf beiden Seiten – so ist auf der "SZ"-Website momentan ein zuerst im "Falter" erschienenes Porträt über den Politologen Peter Filzmaier zu lesen. Auf falter.at wurde eine Seite Drei der "Süddeutschen" veröffentlicht. (red, 20.9.2019)