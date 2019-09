Ohne Explosionen geht es eigentlich nicht. Zumindest nicht in einem guten Actionfilm. Irgendetwas muss einfach in die Luft fliegen, irgendjemand halsbrecherisch durch enge Gassen oder entlang steiler Klippen gejagt werden, die Menschheit gerettet oder schlicht und einfach puren Rachegelüsten Folge geleistet werden.

Um Rache geht es auch Beatrix Kiddo, deren komplette Hochzeitsgesellschaft inklusive zukünftigem Bräutigam ermordet und sie selbst dabei hochschwanger per Kopfschuss ins Koma befördert wird. Kein Wunder also, dass sie – aus dem Koma erwacht – über zwei Filme ihre Todesliste abarbeitet, bis sie schließlich beim berüchtigten Bill angelangt ist. Mit dem Titel "Kill Bill" ist die Grundhandlung eigentlich recht gut umrissen. Virtuos choreografierte Kampfszenen und eine knallharte Uma Thurman in der Rolle der Black Mamba lassen über vier Stunden lang bei ihrem Publikum keine langweilige Minute aufkommen.

"Diese Frau verdient ihre Rache. Und wir verdienen den Tod!" Foto: REUTERS

Die älteren Herren der Action

Auch Bruce Willis ist der Star eines Actionfilms, genauer gesagt eines Actionweihnachtsklassikers. Denn was könnte weihnachtlicher sein als Blut, Schweiß und Dreck? Für Fans der "Stirb langsam"-Reihe – oder zumindest der ersten beiden Teile – nicht viel. Was für Bruce Willis alias John McClane 1988 bei der Firmenweihnachtsfeier im Nakatomi Plaza begann, setzte sich über vier Sequels fort und endete 2013 mit einer rasanten Verfolgungsjagd in Tschernobyl.

John McClane: einfach nicht umzubringen. Moviedinho

Aktuell kann man Sylvester Stallone im fünften Teil seiner "Rambo"-Saga bewundern, wie er, mittlerweile 73-jährig, mexikanische Kartelle das Fürchten lehrt. Über den Film heißt es in der STANDARD-Kritik: "Wir werden uns vor allem im letzten Abschnitt des Films in keiner Sekunde wundern, was bezüglich Gewaltpornografie alles möglich ist. Es! Ist!! LAUT!!! Irgendwann während des Films verspricht Rambo dem streng im Klischee badenden Oberbösen Hugo Martinez, ihm das Herz herauszureißen. Wird Rambo dieses Versprechen halten? Gute Frage."

Welcher ist Ihr Lieblings-Actionfilm?

Und warum? Was mögen Sie allgemein am Genre? Wer ist Ihr Lieblings-Actionstar? Und welche Szene aus einem Actionfilm hat Sie besonders beeindruckt? Teilen Sie Ihre Filmtipps im Forum! (aan, 23.9.2019)