Der österreichische Designer Arthur Arbesser ist eh schon Everybodys Darling, aber am Mittwoch hat er sich zusätzliche Sympathiepunkte verdient. Inspiration für die neuen Stücke ist nämlich seine Oma. Die ist in Siebenbürgen geboren und hat über die Jahre hinweg Stoffe gesammelt und so ein beachtliches Archiv aufgebaut, das Arbesser erst kürzlich entdeckt und gemeinsam mit Restmaterial aus seinen vergangenen Kollektionen zu neuen Teilen verarbeitet hat.

Dabei herausgekommen sind locker geschnittene Kleider, Patchwork-Sakko, Hose und Rock, und figurbetonende Strickoberteile. Neben grafischen Mustern enthält die Kollektion auch solche, die an traditionelle Keramik aus Siebenbürgen erinnern. Als Accessoires zu den neuen Teilen schlägt der Designer seine Initialen als Broschen, Ohrringe oder Ketten vor – sowie Plateau-Clogs und Schlapphüte. Den Abschluss der Show machte das österreichische Topmodel der 80er- und 90er-Jahre, Cordula Reyer.