Wer in einem Land wie Österreich lebt, hat, global betrachtet, eine Vielzahl an Freiheiten und Möglichkeiten, aus denen er schöpfen kann. Einige davon sind sogar gesetzlich geregelt – so fällt das Wort Freiheit vor allem bei den Grundrechten: Recht auf persönliche Freiheit, Versammlungsfreiheit oder Meinungsäußerungsfreiheit.

Die Statue of Liberty gilt als Symbol der Freiheit und ist eines der bekanntesten Symbole der Vereinigten Staaten. Foto: Foto: roman_slavik Getty Images/iStockphoto

Auch Wohlstand birgt grundsätzlich Freiheit und vor allem Optionenvielfalt. Freiheit wird daher oft aus einer quantitativen Perspektive betrachtet: Je größer der Handlungsspielraum, je uneingeschränkter man zwischen Jobs, Wohnorten, Partnern und generell Lebensentwürfen wählen kann, desto freier ist man.

Ist weniger mehr?

Gleichzeitig verzichten einige Menschen, denen alle Freiheiten offenstehen, sogar auf diese. So kann Freiheit auch bedeuten, Möglichkeiten zu reduzieren – oder wie der Schweizer Philosoph Jean-Jacques Rousseau einst sagte: "Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will."



Was bedeutet Freiheit für Sie?

Können Sie Rousseaus Aussage zustimmen? Würden Sie sich generell als freien Menschen bezeichnen? Was schränkt Freiheit ein? Inwieweit kann Freiheit als positiv oder negativ gewertet werden? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 23.9.2019)