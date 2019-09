Während die milde Süße der Kartoffeln sich harmonisierend auf den Verdauungstrakt auswirkt, kurbelt die dezente Schärfe des Lauchs das Immunsystem an. Zu Beginn der Verkühlungsperiode ein starkes Paar in deiner Küche: die Kartoffel und der Lauch. So werden auf köstlichste Art und Weise die Vorteile der saisonalen und der regionalen Ernährung genutzt.

Foto: Pascale Neuens

Lauchsauce mit Kartoffeln (luxemburgisch: Porrettenzapp, Zutaten für 4 Portionen)

3–4 Stangen Lauch (circa 800 g)

50 g Butter

1 EL Kartoffelstärke oder Mehl

3–4 Essiggurken

Kurkuma

50 ml Weißwein

50–100 ml Kokosmilch oder Schlagobers

50–100 ml Gemüsebouillon

8–12 Kartoffeln

Butter zum Servieren

Zubereitung

Lauch waschen und fein würfeln. Kartoffeln waschen und in einem großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen.

Butter in einer Pfanne zerlassen und den Lauch andämpfen, mit Mehl oder Kartoffelstärke bestreuen und unter Rühren anziehen lassen.

Mit einem Schuss Weißwein ablöschen, mit Gemüsebouillon aufkochen, mit Salz, Pfeffer und Kurkuma würzen und köcheln lassen, bis der Lauch zart ist. Eventuell etwas Flüssigkeit nachgießen.

Zum Schluss mit einem Schuss Kokosmilch oder Schlagobers verfeinern. Nach Belieben 3–4 klein geschnittene Essiggurken unterrühren. (Pascale Neuens, 21.9.2019)