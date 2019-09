Wer gerne mit vielen Menschen gleichzeitig unterwegs ist, kann seinen Urlaub getrost in einer dieser Metropolen buchen

Nichts Neues an der Spitze der meistbesuchten Länder der Welt. Die Nummer eins ist, wie in den vergangenen Jahren auch schon, in Südostasien zu suchen. Das zeigt ein Blick auf den Global Destination Cities Index von Mastercard. Darin finden sich die meistbereisten Städte der Welt. Die Daten basieren auf Besucherzahlen und den Ausgaben, die Urlauber im Jahr 2018 auf Reisen tätigten.