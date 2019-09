Ifes-Manager und nun auch -Eigentümer (vl): Reinhard Raml, Eva Zeglovits, Hermann Wasserbacher. Foto: Ifes/Wilke

Wien – Das sozialdemokratische Urgestein Karl Blecha hat seine Anteile am Marktforschungsinstitut Ifes abgetreten: Die Ifes-Geschäftsführer Hermann Wasserbacher, Eva Zeglovits, Reinhard Raml übernehmen laut Unternehmensangaben die Firma. Wasserbacher halte nun die Mehrheit, heißt es dazu auf der Webseite.

Laut Firmenbuch hält Wasserbacher derzeit 100 Prozent an der VIE. IT Solutions GmbH, die wiederum 100 Prozent an der Mitropa Institut für Wirtschafts- und Sozialforschung GmbH besitzt. Die Mitropa wiederum hält 100 Prozent an der Institut für empirische Sozialforschung (Ifes) Gesellschaft, die wiederum alleine die Tochterfirma Ifes Feld GmbH besitzt.

Das Ifes wurde 1965 gegründet. (red, 20.9.2019)