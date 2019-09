Günther Brandstetter beschäftigt sich von Berufs wegen mit Gesundheit. Gegen Verspannungskopfschmerzen Tabletten zu schlucken hält er für unnötig. Foto: cremer/rawicka/istock

Es ist ja nicht so, dass Journalisten ständig unterwegs sind und ihre Geschichten auf der Straße recherchieren – zumindest nicht im Gesundheitsressort. Einen nicht unerheblichen Teil unserer Zeit verbringen wir Studien lesend – und damit sitzend. Seit ich nicht mehr rauche, bewege ich mich deutlich weniger während der Arbeit. Manchmal begleite ich die süchtigen Kollegen zwar, steige vom ersten Stock hinab und wieder hinauf, aber doch deutlich weniger häufig als früher, als ich noch selbst am Nikotin hing.

Sitzen ist das neue Rauchen, heißt es so schön. Zu den größten Nebenwirkungen zählen bei mir ein runder Bauch, Verspannungen und ab und zu auch Kopfschmerzen. Meistens kämpfe ich nicht dagegen an, versuche mich nach der Arbeit zu entspannen und regelmäßig zu bewegen. Das hilft meistens. Es gibt allerdings Tage, an denen bin ich weniger schmerzbefreit. Eine Kopfwehtablette gegen Verspannungen finde ich aber übertrieben.

Erinnerungen an Tigerbalsam

In der Apotheke bin ich nun über einen Roll-Stick gestolpert. Er trägt den etwas unpassenden Namen Head-Ex. Damit sollen Verspannungskopfschmerzen einfach weggerollt werden. Er enthält Wasser, den Emulgator Polysorbat, Ethanol, Pfefferminzöl, Arnikaextrakt, Koffein und den Wirkungsverstärker Dimethylsulfoxid (DMSO). Das Ding funktioniert wie ein Deo-Roller, unter die Achsel sollte man ihn sich aber nicht reiben.

Schmerzt der Kopf, fällt auch das Denken schwer. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Geruch erinnert ein wenig an Tigerbalsam, den ich mir schon als Kind gegen Kopfweh häufig auf Stirn und Schläfen geschmiert habe. In den Augen brennt das Zeug ebenso heftig. Zum Glück ist mir das bislang nur einmal passiert, dass ich mir auf meine Head-Ex-gerollte Stirn gegriffen und danach mein rechtes Auge gerieben habe.

Auf Stirn und Schläfen wirkt der Stick, der Verspannungsschmerz wird deutlich abgeschwächt. Im Nacken verursacht mir Head-Ex allerdings ein unangenehm brennendes Gefühl. Für etwa 120 Anwendungen reicht ein Roll-Stick. Obwohl das Ding ganz praktisch ist, dürfte der Preis von 17,90 Euro bei vielen Leuten für zusätzliche Kopfschmerzen sorgen. (Günther Brandstetter, 22.9.2019)