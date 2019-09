Einsätze von Mesut Özil bei der EM laufen 2024 nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Foto: APA/dpa/Michael Hanschke

Berlin – Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich die Telekom die deutschen Medien-Rechte für die Fußball-EM 2024 gesichert. Das Unternehmen erwarb die Live-Rechte an allen Spielen des Turniers in Deutschland, schreiben "Frankfurter Allgemeine" und "Bild" am Freitag. Damit würden die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF leer ausgehen.