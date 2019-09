2018 kein einziger Sieg in Oktoberfest-Zeit – Coutinho immer besser in Fahrt – Leipzig gastiert in Bremen

Kovac hofft auf eine erfolgreiche Wiesn-Zeit. Foto: APA/AFP/dpa/MATTHIAS BALK

München – Zum Start des 186. Münchner Oktoberfestes will Niko Kovac einen Wiesn-Kater wie in seinem Premierenjahr als Bayern-Coach unbedingt vermeiden. "Es muss besser werden, und davon gehe ich auch aus", sagte der 47-jährige Kroate, der selbst kein Biertrinker ist, vor dem Heimspiel in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Köln. Leader Leipzig reist mit großen Personalsorgen zum Spiel bei Werder Bremen.

Schlechte Erinnerung

Eine Steigerung zu 2018 sollte den Münchner Kickern nicht schwerfallen. Vor zwölf Monaten war das Oktoberfest für die Bayern und speziell Kovac von getrübter Stimmung begleitet: 1:1 gegen Augsburg, 1:1 gegen Ajax Amsterdam und ein krachendes 0:3 gegen Mönchengladbach – nicht einen Sieg konnten die Fans während des Volksfestes begießen. "Es muss besser werden, und davon gehe ich auch aus", erklärte Kovac.

Das 3:0 zum Start in die Champions League gegen Roter Stern Belgrad erhärtet diese These. Angesichts der lautstarken Kritik von Präsident Uli Hoeneß am DFB und an Manuel-Neuer-Rivale Marc-Andre ter Stegen rückte nämlich der ansehnliche Auftritt von Zugang Philippe Coutinho in den Hintergrund. Der Brasilianer ließ in vielen Aktionen erkennen, wie das Offensivspiel des FC Bayern in der Zukunft aussehen könnte.

Neue Impulse

"Mit seiner Fußballintelligenz bringt er schon eine andere Dimension in unser Spiel", lobte Kovac im Anschluss. Das Bayern-Spiel wurde in der Ära von Franck Ribery und Arjen Robben ein Jahrzehnt lang auf den Flügeln geprägt. Mit Coutinho erhält es nun seine Impulse verstärkt aus dem Zentrum. "Er sieht Sachen, die sehen viele nicht. Er erkennt Situationen. Er hat eine Ballbehandlung, die ist sensationell gut. Er hat eine Beweglichkeit, eine Geschmeidigkeit, die ihresgleichen sucht", schwärmte Kovac nach Belgrad und vor Köln.

Verzichten muss der Kroate weiterhin auf den Wiener David Alaba und Leon Goretzka, die beide wegen Oberschenkelverletzungen ausfallen. Alabas Ersatz als linker Verteidiger, der Franzose Lucas Hernandez, ist leicht am Sprunggelenk verletzt.

Poulsen wird Papa

Tabellenführer RB Leipzig drohen sogar bis zu fünf Ausfälle nach dem 2:1-Erfolg in der Champions League bei Benfica Lissabon. Definitiv fehlen werden Patrik Schick und Kevin Kampl mit Sprunggelenksverletzungen. DFB-Teamspieler Marcel Halstenberg fällt sehr wahrscheinlich mit Hüftproblemen aus, Innenverteidiger Ibrahima Konate trainierte wegen Kreislaufproblemen nicht.

Ob Stürmer Yussuf Poulsen mit nach Bremen fliegt, entscheidet seine Frau. "Sie ist hochschwanger, der Termin war eigentlich schon", erklärte Trainer Julian Nagelsmann. Einsatzbereit dürfte dafür Konrad Laimer sein, der in der "Königsklasse" mit einer leichten Knöchelblessur noch vor der Pause ausschied.

Bisher haben sich die Reisen zu Werder für RB nicht gelohnt. Leipzig hat dort von drei Spielen kein einziges gewonnen, lediglich ein Unentschieden sprang heraus. Nagelsmann selbst gewann mit Hoffenheim von fünf Spielen an der Weser nur eins.

Gladbach um Rehabilitation

Erst am Sonntag ist Europa-Cup-Verlierer Mönchengladbach im Einsatz. Die Mannschaft von Coach Marco Rose, die am Donnerstag vom Wolfsberger AC beim 0:4 alt aussehen gelassen wurde, empfängt in einem Lokalduell Fortuna Düsseldorf. "Wir sollten relativ schnell wieder die Kurve bekommen", forderte der Trainer. Seit elf Spielen und fast acht Monaten sind die Gladbacher vor eigenem Publikum nun schon ohne Sieg. (APA/dpa, 20.9.2019)