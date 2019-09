Michael Douglas (Billy) macht sich mit seiner Runde der Endsechziger (Robert De Niro, Morgan Freeman und Kevin Kline) ein letztes Mal auf nach Las Vegas, um dort seinen Junggesellenabschied zu feiern. "Last Vegas" um 21.50 Uhr in ORF 1 Foto: ORF

13.40 REPORTAGE

Faszination Afrika Eine Reise mit dem Arte-Team durch die Namib-Wüste, wo Flamingos auf dem Weg zu ihren Brutplätzen halten, Nebeltrink-Käfer und Namib-Geckos zu Hause sind. Das Luangwa-Tal, wo Flusspferde ihre schrumpfenden Reviere verteidigen. Das Mashatu-Reservat – auch hier werden die letzten Wasserstellen zum Sammelpunkt für Vögel, Oaviane, Elefanten und Co. Und das Mala-Mala- Reservat – Heimat der Kafferenbüffel, Nashörner, Leoparden und Tüpfelhyänen. Bis 16.35, Arte

19.25 PORTRÄT

ATV Aktuell: Im Fokus Spezial – ÖVP In den vergangenen Ausgaben waren bereits Norbert Hofer, Pamela Rendi-Wagner, Beate Meinl-Reisinger, Werner Kogler und Peter Pilz im Studio zu Gast. Nun begrüßt das Moderatoren-Duo Jenny Laimer und Benedikt Gmeiner ÖVP-Spitzenkandidaten Sebastian Kurz. Bis 19.40, ATV

20.15 KATASTROPHENFILM

Pompeii (Kanada, D 2014, Paul W. S. Anderson)Game of Thrones-Star Kit Harrington im Jahr 79 nach Christus: Milo (Harrington) lebt als versklavter Gladiator in Londinium, bis er eines Tages in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht wird. Als während eines Kampfes in der Arena der Vesuv ausbricht, muss er fliehen – jedoch kann er eine Person nicht zurücklassen: seine große Liebe Cassia, die Tochter des Staatsoberhaupts. Bis 22.20, Puls 4

20.15 ACTIONFILM

James Bond 007 – Lizenz zum Töten (Licence to Kill, Großbritannien 1989, John Glen) Der 16. Film der klassischen James-Bond-Reihe und der letzte, in dem Timothy Dalton die Rolle des Agenten 007 einnimmt: Obwohl James Bond seine Lizenz zum Töten aufgrund von Ungehorsam entzogen wird, macht er sich auf, um seinen Rachefeldzug gegen den Drogenbaron Sanchez fortzusetzen. Bis 22.40, Servus TV

20.15 LIEBESKOMÖDIE

Das grenzt an Liebe (And So It Goes, USA 2014, Rob Reiner) Der erste einer Reihe von Filmen im ORF-1-Programm anlässlich des 75. Geburtstags von Michael Douglas am 25. 9.: Oren Little hat nach dem Tod seiner Frau nichts mehr für seine Mitmenschen übrig – soll sich aber um seine Enkelin Sarah kümmern, während sein Sohn eine Haftstrafe absitzt. Douglas (Oren) und Diane Keaton (Leah) werden dabei von Harry und Sally -Regisseur Rob Reiner als nachbarschaftlich zerstrittenes Liebespaar in Szene gesetzt. Bis 21.50, ORF 1

21.50 KOMÖDIE

Last Vegas (USA 2013, John Turteltaub) Michael Douglas (Billy), Robert De Niro (Paddy), Morgan Freeman (Archie) und Kevin Kline (Sam) wollen Las Vegas als Endsechziger noch einmal ordentlich aufmischen. Doch aus Spaß und Glücksspiel wird Liebe, als die Sängerin Diana (Mary Steenburgen) deren Weg kreuzt. Bis 23.30, ORF 1

KinoCheck

22.35 PORTRÄT

Der Mann, der Udo Jürgens ist Der Künstler Udo Jürgens wird am 30. September 85 Jahre alt – zu diesem Anlass zeigt ORF 2 ein persönlich gestaltetes Porträt, das seinen Werdegang, seine Auseinandersetzung mit der Musik und seinen Umgang mit der Angst vorm Alleinsein schildert. Darin sprechen sowohl der Künstler selbst als auch Familie und langjährige Weggefährten. Bis 0.05, ORF 2

23.30 THRILLER

Eine verhängnisvolle Affäre (Fatal Attraction, USA 1987, Adrian Lyne) Sind Frau und Kind einmal nicht zu Hause, lauert der Tod um die Ecke: Dan (Michael Douglas) nutzt die Abwesenheit seiner Familie für einen Seitensprung mit der attraktiven Alex (Glenn Close). Doch als er wieder zu seiner Frau zurückkehren will, entpuppt sich das zunächst harmlose Verhältnis als gefährliche Besessenheit und wird zur Gefahr für die gesamte Familie. Bis 1.25, ORF 1