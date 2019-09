Schauspielerin Lena (Penélope Cruz) in den Fängen eines älteren Herrn (José Luis Gómez) in Pedro Almodóvars "Zerrissene Umarmungen", ARD, 1.30 Uhr Foto: ARD Degeto

11.05 INTERVIEW

Pressestunde SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Journalistengespräch, gefolgt um 12.00 von ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Bis 13.00, ORF 2

14.05 FAMILIENDRAMA

Der Baum (L'Arbre, AUS/F/I/D 2010, Julie Bertucelli) Als Peter (Aden Young) stirbt, glauben Ehefrau Dawn (Charlotte Ginsbourg) und Tochter Simone (Morgana Davies) dessen Seele in einem Baum wiederzufinden. Julie Bertuccellis Verfilmung von Judy Pascoes Roman Our Father Who Art in the Tree erweist sich als beglückender Film über die Trauer. Bis 15.40, One

16.55 MAGAZIN

Metropolis Der Metropolenreport begibt sich auf Spurensuche nach Prag, wo vor 30 Jahren DDR-Bürger über die deutsche Botschaft in die Bundesrepublik ausreisten. Außerdem Beiträge zur Kunstbiennale Lyon und den Schauspielern Ulrich Tukur und Sir Michael Caine. Bis 17.40, Arte

20.15 NATIONALRATSWAHL 2019

Die Privat-TV-Elefantenrunde Drei Sender übertragen die von Corinna Milborn und Meinrad Knapp moderierte Elefantenrunde mit Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Peter Pilz (Jetzt) und Werner Kogler (Grüne). Bis 23.15, ATV/Puls 4, bis 22.10 Servus TV

20.15 WESTERN

Zwei rechnen ab (Gunfight at the O. K. Corral, USA 1957, John Sturges) Burt Lancaster als Wyatt Earp trifft auf Kirk Douglas als Doc Holiday. Westernballade, souverän inszeniert von Regiekönner John Sturges. Bis 22.50, Tele 5

22.15 DISKUSSION

Im Zentrum: Wahl 19 Zum Abschluss der Doppel-Pressestunden stellen sich Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP) den Fragen von Rainer Nocak (Die Presse), Matthias Schrom (ORF), Eva Linsinger (Profil) und Hans Bürger (ORF). Bis 23.10, ORF 2

23.10 DOKUMENTARFILM

Scientology – Ein Glaubensgefängnis (USA 2015, Alex Gibney) Tom Cruise und John Travolta sind zwei der prominentesten Scientology-Mitglieder. In Alex Gibneys Film geht es um die wenig glamourösen Seiten der umstrittenen Bewegung. Bis 1.05, ORF 2

0.10 BESATZUNGSDRAMA

Das alte Gewehr (Le vieux fusil, F/BRD 1975, Robert Enrico) Wenig bekannter Film von Romy Scheider: Ein Chirurg und Pazifist (Philippe Noiret) nimmt Rache an der Ermordung seiner Frau und Tochter durch die SS. Robert Enricos Film basiert auf dem Massaker von Oradour. Bis 1.45, 3sat

1.30 BEZIEHUNGSDRAMA

Zerrissene Umarmungen(Los abrazos rotas, E 2009, Pedro Almodóvar) Als gewitzte, virtuos inszenierte Selbstreflexion legte Pedro Almodóvar sein Melodram Zerrissene Umarmungen an. Als kongeniale Hauptdarstellerin glänzt Penélope Cruz. Bis 3.30, ARD