Das Jahr 2019 steht noch immer ganz im Zeichen der Klimakrise. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass man daran erinnert wird, wie besorgniserregend der momentane Klimazustand und vor allem die Zukunft unseres Planeten aussieht. Der Umwelt geht's nicht gut, und der Mensch ist Hauptverursacher des Klimaproblems. Das zu hören kann mitunter unangenehme Gefühle hervorrufen. Besonders wenn man merkt, dass auch das eigene Verhalten in so manchen Bereichen durchaus klimafreundlicher gestaltet werden könnte. Dazu gehört auch das Reisen.

Ab in den Süden?

Vor allem in der kalten Jahreszeit denken viele über eine Fernreise in den Süden nach. Sonne tanken, im Meer schwimmen gehen oder am anderen Ende der Welt Silvester feiern – klingt verlockend. Und die oft günstigen Flugpreise tragen dazu bei, auch für nur kurze Zeit in die Ferne zu reisen.

Kann man noch guten Gewissens über Weihnachten wegfliegen?

Haben Sie die Feiertage schon einmal in der Ferne verbracht? Oder planen Sie heuer zu verreisen? Welche Argumente sprechen dafür, welche dagegen? Hat sich Ihr Reiseverhalten im Zuge der Klimadebatte verändert? Und welche Alternativen zum Fliegen gibt es für Sie, wenn Sie verreisen wollen? (mawa, 1.12.2019)