Washington – Nach dem Angriff auf saudiarabische Öl-Anlagen haben die USA die Verlegung von Truppen in das Königreich angekündigt. Der Schritt gehe auf eine Bitte der Regierung in Riad zurück, erklärte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Freitag. Präsident Donald Trump habe einem defensiv ausgerichteten Einsatz zugestimmt, um insbesondere die Flugabwehr zu stärken. Zudem würden Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien und an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) beschleunigt, damit beide Staaten ihre Verteidigungsmaßnahmen verbessern könnten.

Wie viele US-Soldaten genau verlegt werden sollen, wurde zunächst nicht bekannt. US-Generalstabschef Joe Dunford sagte, es handle sich um eine "moderate" Verstärkung, bei der es nicht um tausende Soldaten gehe. Die genaue Zahl der zusätzlichen Soldaten nannte er nicht, auch machte er keine Angaben zu deren Bewaffnung.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Donnerstag aus US-Regierungskreisen erfahren, dass die Verlegung von Abwehrraketen, Drohnen und weiteren Kampfflugzeugen nach Saudi-Arabien erwogen werde. Das Königreich sei gegenwärtig militärisch ungenügend aufgestellt, um einem Angriff aus mehreren Richtungen gleichzeitig abzuwehren, hieß es.

Bei einem Angriff am 14. September waren saudiarabische Öl-Anlagen beschädigt worden, was weltweit die Öl-Preise bewegt hatte. Die Huthi-Rebellen im Jemen erklärten, sie hätten die Attacken mit eigenen Drohnen ausgeführt. Die USA und Saudi-Arabien machen dagegen den Iran verantwortlich, dem Erzrivalen des Königreiches. Die Regierung in Teheran hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Saudi-Arabien und die VAE gehören zu einer Allianz, die im Jemen-Krieg gegen die Huthis kämpft. Diese wiederum werden vom Iran unterstützt. (Reuters, red, 21.9.2019)