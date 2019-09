In Wien wurde am Freitag eine Frau ermordet, ihr Ehemann gestand die Tat. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wien – Ein 32-jähriger Mann soll am Freitag in Wien-Wieden seine Ehefrau erschlagen haben. Er ging gegen 14 Uhr zu einer Polizeiinspektion und gab an, seine Frau aus Eifersucht in der gemeinsamen Wohnung verletzt und vermutlich auch getötet zu haben.

Die Beamten fanden die 32-Jährige leblos in der Wohnung. Die Frau wies eine Kopfwunde auf, die vermutlich durch ein Holzobjekt verursacht wurde, wie die Polizei am Samstag in einer Aussendung mitteilte.

Der Kosovare wurde festgenommen, das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen Mordverdachts. Er soll am Samstag einvernommen werden, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die Leiche der Frau wird am Samstag obduziert. (APA, red, 21.9.2019)