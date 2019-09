"Friends" gilt als Kultserie, Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Die Kultserie "Friends" wird am Sonntag 25 Jahre alt. Am 22. September 1994 lief die erste Folge im US-amerikanischen Fernsehen über die Bildschirme. 235 sollten folgen. Insgesamt brachte es die Sitcom in zehn Jahren auf stolze zehn Staffeln.

Auch Google feiert diesen 25. Geburtstag mit und hat zur Feier des Tages sogenannte Easter Eggs versteckt. Das sind versteckte Spielereien in den hauseigenen Produkten, meistens in der Suchmaschine – so auch diesmal.

Rollennamen eingeben

Wie kommt man zu den amüsanten Überraschungen? Der User muss die Rollennamen der sechs Hauptdarsteller eingeben. Diese wären:

Ross Geller (Schauspieler: David Schwimmer)

Monica Geller (Courteney Cox)

Phoebe Buffay (Lisa Kudrow)

Chandler Bing (Matthew Perry)

Rachel Green (Jennifer Aniston)

Joey Tribbiani (Matt LeBlanc)

Jede Rolle bekam ihr eigenes Easteregg verpasst. Dazu muss man auf die Grafik klicken, die nach Eingeben des Rollennamens am rechten oberen Bildschirmrand erscheint. Im Fall von Ross etwa eine Couch. Ein Klick darauf verschiebt das Bild. Zusätzlicher Bonus: Jeder Charakter lässt noch aus der Serie bekannte Sprüche raus. (red, 21.9.2019)