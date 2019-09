Foto: APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI

Paris – Neben mehreren Nichtregierungsorganisationen, die zu Kundgebungen für den Klimaschutz aufgerufen haben, haben sich am Samstag auch hunderte Gelbewesten in Paris versammelt. Für den frühen Nachmittag war eine Kundgebung für den Klimaschutz geplant, außerdem rief die Gewerkschaft Force Ouvrière zu einer Demonstration gegen die Rentenreform auf. Nach Angaben der Polizeipräfektur wurden rund 40 Menschen festgenommen, von denen einige Hämmer und Benzinkanister mitgeführt hätten.

Nach Angaben der Polizeipräfektur sind rund 7500 Sicherheitskräfte im Einsatz – so viele wie zuletzt am 1. Mai, als es in Paris zu schweren Krawallen kam. Auch Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge standen bereit. Polizisten in Uniform und in Zivil kontrollierten zahlreiche Menschen. Laut Polizei wurde auch Tränengas eingesetzt um jene Gelbwesten auseinander zu treiben die in Richtung der Champs-Elysées unterwegs waren. Für den Prachtboulevard war ein Demonstrationsverbot verhängt worden, da die Behörden Ausschreitungen befürchteten.

Gelbwesten hoffen auf Zusammenschluss mit Umweltaktivisten

Aus Sicherheitskreisen verlautete, es werde befürchtet, dass sich Mitglieder der sozialen Protestbewegung "Gelbwesten" und Mitglieder des "Schwarzen Blocks, die alles zerstören wollen", zusammentun könnten. Auf Seiten der "Gelbwesten" äußerten einige Aktivisten die Hoffnung, dass es zu einem Zusammenschluss mit den Umweltaktivisten kommen könne. "Dieser Tag ist symbolisch für uns, für den Zusammenschluss der Kämpfe für das Klima, die Renten", sagte Eric, nach eigenen Angaben Mitglied der "Gelbwesten" aus dem südwestfranzösischen Toulouse.

Aufgrund des bevorstehenden UN-Klimagipfels am Montag in New York haben zahlreiche Nichtregierungsorganisationen am Samstag zu friedlichen Kundgebungen aufgerufen, nicht nur in Paris sondern auf der ganzen Welt.

Anhänger der Gelbwesten protestieren seit vergangenem November gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron und soziale Ungerechtigkeit. Die Bewegung ist zersplittert und nicht zentral organisiert, die Themenpalette mittlerweile sehr breit. Häufig tragen die Demonstranten auch gar nicht mehr einheitlich die gelben Warnwesten, nach denen die Bewegung benannt ist. (APA, 21.9.2019)