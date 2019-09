Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag bei "Fellner live" mit Wolfgang Fellner (Mitte). Foto: Screenshot Oe24 TV

Wien – Die Mediengruppe Österreich berichtet von einem "Rekord" ihres Fernsehprogramms mit der Zweierkonfrontation zwischen Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner, die ab 21 Uhr lief, direkt nach der Krone.tv- "Elefantenrunde" auf Puls24. Erstmals habe Oe24TV damit "mehr als zwei Prozent" Marktanteil im Abendprogramm erreicht.

Die Fellner-Mediengruppe titelt ihre Aussendung mit "123.000 ZuseherInnen bei TV-Duell Rendi-Wagner – Kurz". Im Text erklärt sie diese Zahl als "NRW", und zwar zwischen 21 und 24 Uhr am Freitagabend. Laut Fernsehprogramm von "Österreich/Oe24" für Freitagabend lief die Zweierkonfrontation Kurz gegen Rendi-Wagner in "Fellner Live" von 21 bis 22 Uhr, danach ein "News-Spezial" und um 0 Uhr eine Wiederholdung von "Fellner Live". "Fellner Live" mit der Zweierkonfrontation dauerte dann länger und endete deutlich nach 22 Uhr.

Die genannten 123.000 entsprechen der Nettoreichweite dieser Zeitzone auf Oe24TV, soviele Menschen haben in der Zeit zumindest eine Minute gesehen.

Dem STANDARD liegen die Teletest-Reichweiten für die Konfrontation in Fünf-Minuten-Schritten bis 22.30 Uhr vor. Die höchste Zuschauerzahl erreichte die Konfrontation in den fünf Minuten ab 21.55 Uhr mit laut Teletest 61.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Im Schnitt – die übliche Reichweitenangabe für TV-Sendungen – verfolgten die Konfrontation um 21 Uhr am Freitagabend laut Teletest rund 45.000 Menschen. Die als Durchschnittsreichweite (auf Basis der 5-Minuten Werte) veröffentlichte Zahl sind all jene Menschen, die eine Sendung ganz gesehen haben.

Quoten-Clinch der News-Sender

Oe24TV sei "mit großem Abstand Nummer 1 aller News-Sender", ließ die Mediengruppe Österreich auch in der Quoten-Aussendung zum Freitagabend verlauten, und wieder weist sie darauf hin, dass das am 1. September gestartete Puls 24 noch keine Werte zur Veröffentlichung freigegegen hat. Und: oe24.TV habe am Freitag im Tages-Marktanteil wie auch im Vergleich der beiden Formate "Krone-Elefantenrunde" gegen "oe24.TV-Wahl-Duell Rendi-Wagner – Kurz" die "um ein Vielfaches besseren ZuseherInnen-Zahlen" gehabt, ließ die Fellner-Mediengruppe verlauten. Der STANDARD kann diese Behauptung nicht überprüfen, die Puls-24-Werte sind ihm derzeit nicht zugänglich.

Puls 24 veröffentlichte nur für den ersten Sendetag, an dem das Programm erst am Abends startete, einen Marktanteil, der über dem Tagesmarktanteil von Oe24TV lag. Seither gibt der Sender seine – erhobenen – Daten nicht frei. Was nicht nur Mitbewerber Wolfgang Fellner fuchste.

AGTT-Präsident Walter Zinggl (IP Österreich) will einen kolportierten Rüffel der AGTT für ProSiebenSat1Puls4 wegen der Marktanteilsveröffentlichung allein am ersten Abend weder bestätigen noch dementieren. Auf STANDARD-Anfrage erklärt er aber grundsätzlich: Nach den Konventionen des Teletest sei das Veröffentlichen von Zahlen nur dann zulässig, wenn alle Mitglieder und Lizenznehmer des Teletest diese Zahlen auch verfügbar haben. Und: Meist ersuchten neue Sender aber unmittelbar nach dem Start um eine Frist, bevor Ihre Zahlen auch den anderen Teilnehmern zugänglich sind. (fid, 21.9.2019)