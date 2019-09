Wien/St. Pölten – FPÖ-Obmann Norbert Hofer machte am Samstag erstmals von seinem innerparteilichen Durchgriffsrecht Gebrauch und suspendierte den geschäftsführenden Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, den 49-jährigen Martin Huber. Der Grund: DER STANDARD konfrontierte die FPÖ mit einem Screenshot des Facebookprofils des Politikers. Am 20. April 2014 postete Huber demnach: "Herzlichen Glückwunsch an jene die heute Geburtstag haben." Nachforschungen ergaben laut FPÖ-Aussendung, dass Huber an keinem anderen Tag Geburtstagswünsche gepostet hatte – nur dieses eine Mal am Geburtstag des Diktators Adolf Hitler.

Am 20. April 2014 gratulierte der niederösterreichischen FPÖ-Klubobmann Martin Huber "jenen, die heute Geburtstag haben". Foto: Screenshot

Der aus der Mostviertler Gemeinde Blindenmarkt stammende Huber mischt seit 2004 in der Landespolitik mit. Von 2004 bis 2013 war er Landesgeschäftsführer der Freiheitlichen unter der Enns. Seit 10. April 2008 sitzt er als Abgeordneter im niederösterreichischen Landtag. Knapp zehn Jahre später, am 1. März 2018, folgte er Gottfried Waldhäusl, der Landesrat wurde, als Klubobmann.

Seit Herbst 2018 allerdings in einer Doppelspitze. Denn nachdem das strafrechtliche Verfahren in der Liederbuch-Affäre gegen Udo Landbauer eingestellt worden war, kehrte dieser als geschäftsführender Klubobmann in die Politik zurück. Nicht zur Begeisterung aller: Besonders FPÖ-Politiker aus Hubers heimatlichem Mostviertel sahen die Entscheidung als Degradierung Hubers.

Huber war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar. (moe, 21.9.2019)