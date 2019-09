Wien/St. Pölten – FPÖ-Obmann Norbert Hofer hat erstmals sein Durchgriffsrecht genutzt, um überraschend den niederösterreichischen Klubobmann Martin Huber wegen "Gefahr im Verzug" zu suspendieren. In einer knappen Presseaussendung schreibt die FPÖ, dass ihr "von Medien" ein Posting Hubers zugespielt wurde. Huber schrieb vor fünf Jahren am 20.4., dem Geburtstag Adolf Hitlers: "Herzlichen Glückwunsch an jene die heute Geburtstag haben." Laut FPÖ versandte Huber an keinem anderen Tag derartige Glückwünsche.

Bei den Medien, die am Freitag bei der FPÖ angefragt haben, handelt es sich um STANDARD und NÖN, die parallel nach einem Hinweis recherchiert haben. Neben den Glückwunsch an Hitler wurde in der Anfrage auch eine weiteres Facebook-Like Hubers thematisiert. Dieser hatte nämlich auf Facebook ein Foto-Album mit "Gefällt Mir" unterstützt, in dem Handwerksarbeiten mit klar rechtsextremen Symbolen zu sehen war – etwa deutlich die von der SS benutzte "Schwarze Sonne".

Am 20. April 2014 gratulierte der niederösterreichischen FPÖ-Klubobmann Martin Huber "jenen, die heute Geburtstag haben". Foto: Screenshot

Unter den Likes fanden sich auch weitere freiheitliche Gemeinderäte, aber auch ÖVP-Politiker, beispielsweise ein JVP-Vorstand aus Oberösterreich. Dieser ist beruflich als Polizist tätig. Er gab auf Anfrage des STANDARD an, die "Schwarze Sonne" nicht gekannt zu haben. Ein anderer ÖVP-Gemeinderat kommentierte das Foto eines Tisches, in den die Schwarze Sonne eingearbeitet wurde, mit "Cooles Teil!". Fraglich ist, ob es bezüglich der Facebook-Aktivitäten der anderen Funktionäre auch zu Konsequenzen kommen wird.

FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte sich am Parteitag vergangenes Wochenende ein "Durchgriffsrecht" ausbedungen, um schneller auf die dutzenden blauen "Einzelfälle" reagieren zu können, die auch als Hürde für eine Fortsetzung der türkis-blauen Koalition gelten. Als erster betroffen davon ist nun Huber.

Blaue Karriere in Niederösterreich

Der aus der Mostviertler Gemeinde Blindenmarkt stammende FPÖ-Politiker mischt seit 2004 in der Landespolitik mit. Von 2004 bis 2013 war er Landesgeschäftsführer der Freiheitlichen unter der Enns. Seit 10. April 2008 sitzt er als Abgeordneter im niederösterreichischen Landtag. Knapp zehn Jahre später, am 1. März 2018, folgte er Gottfried Waldhäusl, der Landesrat wurde, als Klubobmann.

Seit Herbst 2018 allerdings in einer Doppelspitze. Denn nachdem das strafrechtliche Verfahren in der Liederbuch-Affäre gegen Udo Landbauer eingestellt worden war, kehrte dieser als geschäftsführender Klubobmann in die Politik zurück. Nicht zur Begeisterung aller: Besonders FPÖ-Politiker aus Hubers heimatlichem Mostviertel sahen die Entscheidung als Degradierung Hubers.

Huber war für eine Stellungnahme vorerst nicht erreichbar. (fsc, moe, 21.9.2019)