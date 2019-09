Migranten, die bisher nicht wählen dürfen, "sollen zumindest auf kommunaler Ebene das Wahlrecht in Österreich erhalten". Lercher wies darauf hin, dass dies erst nach einem längeren Aufenthalt in Österreich schlagend werden sollte. Er nannte zehn Jahre als Richtwert. Mit diesen Ansagen ließ SPÖ-Politiker Max Lercher, Ex-Bundesgeschäftsführer der Partei, im STANDARD-Livetalk mit Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn aufhorchen. Nun reagieren ÖVP und FPÖ, die dem Wunsch von Lercher eine klare Absage erteilen.

Die STANDARD-Diskussion, in der Max Lercher das Wahlrecht für Migranten auf kommunaler Ebene gefordert hat. DER STANDARD

"Wir lehnen ein Ausländerwahlrecht entschieden ab. Nach den Neos fällt nun auch die SPÖ mit neuen linken Träumereien zum Ausländerwahlrecht auf. Das zeigt, was unter einer rot-grün-pinken Koalition alles möglich wäre. Das Wahlrecht auf Bundesebene bleibt das Recht der Staatsbürger. Auf kommunaler Ebene reicht völlig aus, dass EU-Bürger wählen können", so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.

"Derart absurde Ideen zeigen wie wichtig es ist, dass es am 29. September keine linke Mehrheit für SPÖ, Grünen und Neos gibt. Denn eines ist klar: Geht sich eine solche linke Mehrheit aus, wird diese Koalition genützt werden. Kommt eine linke Regierung, kommt auch ein Ausländerwahlrecht", so Nehammer in einer Aussendung am Samstag.

Auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl wies die Forderung Lerchers umgehend zurück. "Wahlrecht ist Staatsbürgerrecht", betonte Kickl in einer Aussendung. Eine Ausweitung auf Nicht-EU-Bürger könne keinesfalls akzeptiert werden. "Wenn es nach SPÖ, Neos und Grünen geht, darf dann irgendwann jeder Tourist, der zufällig am Wahltag in Österreich ist, zur Wahlurne schreiten", meinte Kickl. (red, 21.9.2019)