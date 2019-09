Wals-Siezenheim – Oberhaus-Absteiger Wacker Innsbruck hat am Samstag in Österreichs 2. Fußball-Liga eine Niederlage abgewendet und nach zweimaligem Rückstand beim FC Liefering noch ein 2:2 (0:1) geholt. Karim Adeyemi brachte die Hausherren in Wals-Siezenheim mit einem Doppelpack (19., 66.) jeweils in Führung, Ertugrul Yildirim (59.) und Sunday Faleye (80.) sicherten den Tirolern aber noch den ersten Auswärtspunkt.

In der Tabelle bleibt Wacker mit 13 Punkten Sechster, Liefering ist nach dem fünften Spiel ohne Niederlage in Serie mit zehn Zählern vorerst Elfter. (APA, 21.9.2019)