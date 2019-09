Zweieinhalb Wochen ist es her, da hat Google mit Android 10 ein neue Generation seines mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Parallel dazu wurde die neue Version an sämtliche Smartphones aus Googles eigener Pixel-Reihe geliefert, auch Essential war für sein PH-1 gewohnt flott. Nun folgt aber der erste große Dritthersteller.

Update-Zeit

OnePlus hat die Verfügbarkeit von Android 10 für OnePlus 7 und OnePlus 7 Pro angekündigt. Jenseits der von Google gelieferten Verbesserungen, nimmt OnePlus noch einige zusätzliche Änderungen an seiner OxygenOS genannten Android-Variante vor. So gibt es nun etwa in den Einstellungen die Möglichkeit die Form der Icons in den Schnelleinstellungen zu verändern. Ganz neu ist der "Game Space", mit dem ein gemeinsamer Ort für sämtliche Spiele geschaffen werden soll. Zudem kann das Ambient Display hetzt abhängig von Zeit und Standort hilfreiche Infos anzeigen.

Ansonsten integriert OnePlus natürlich noch all von Google für Android 10 entwickelten Neuerungen. Dazu gehört die neue Gestensteuerung, bei der der Zurückknopf über eine Wischbewegung vom linken oder rechten Bildschirmrand vorgenommen wird. Auch die diversen Privacy-Verbesserungen, wie die Möglichkeit die Standortverbesserung nur für die aktive Nutzung einer App im Vordergrund zu vergeben, sind natürlich mit dabei.

Beta

OnePlus hatte sich aktiv am Beta-Programm für Android 10 beteiligt und dabei selbst regelmäßig neue Testversionen geliefert. Dass man jetzt bereits ein fertiges Update für die eigenen Nutzer parat hat, ist nicht zuletzt auch ein signifikanter Fortschritt im Vergleich zu früheren Jahren. Zwar war OnePlus auch im Vorjahr schneller als die meisten anderen OEMs – auch damals mit der Ausnahme von Google und Essential – es vergingen aber eineinhalb Monat zwischen der Freigabe durch Google und der Verfügbarkeit der ersten Updates.

Wer ein OnePlus 7 oder ein OnePlus 7 Pro besitzt, und das Update noch nicht erhalten hat, sollte sich übrigens nicht wundern. Wie es bei vielen Android-Herstellern üblich ist, will OnePlus die neue Softwaregeneration in Wellen ausliefern. Es kann also etwas dauern, bis alle User das Update auch tatsächlich behalten.

Nokia

Übrigens könnte schon bald der nächste OEM mit seinem ersten Update auf Android 10 folgen. So hat HMD Global den eigenen Betatestern mitgeteilt, dass das entsprechende Update für das Nokia 8.1 fertig sei, und in den kommenden Tagen ausgeliefert werden soll. Damit würde man die eigenen Pläne deutlich übertreffen, ursprünglich war von einer Freigabe im November die Rede. (Andreas Proschofsky, 22.9.2019)