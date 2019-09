Besser nur mit Samthandschuhen anfassen: Samsungs Galaxy Fold. Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Es war wohl der Fehlstart des Jahres: Nur wenige Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart des Galaxy Fold entschloss sich Samsung im Frühjahr dazu, diesen wieder abzusagen. Dem waren Berichte vorangegangen, in denen schwerwiegende Defizite des faltbaren Smartphones aufgezeigt wurden. Gleich bei mehreren Testern kam es innerhalb kürzester Zeit zu schweren Beschädigungen.

Neustart

Was folgte, war ein Rückkehr ans Reißbrett. Vor wenigen Wochen folgte dann die Nachricht, dass man die kritisierten Defizite ausgeräumt hat, und das Galaxy Fold entsprechend bald einen zweiten Anlauf auf den Smartphone-Markt nehmen soll. Nun taucht aber ein offizielles Video von Samsung auf, über das die Nutzer über den richtigen Umgang mit dem aufklappbaren Gerät informiert werden. Und aus diesem wird schnell klar: Auch die neue Hardwarerevision bleibt äußerst fragil.

Samsung

Pflegeanleitung

So weist Samsung in dem Clip etwa darauf hin, dass die Nutzer keinen starken Druck auf den Bildschirm ausüben sollen. Zudem solle man das Gerät von Wasser und Staub fernhalten, um Beschädigungen zu vermeiden. Gerade zweites scheint im Alltag nur begrenzt realistisch. Allerdings erfolgt dieser Rat durchaus aus guten Gründen: Über die Schanier zwischen den beiden Bildschirmhälften waren bei der ersten Version teilweise Verunreinigungen unter das Display gelangt, die zu dessen Beschädigung geführt hatten. Zwar hat Samsung für die neue Hardwareversion gerade an dieser Stelle einige Verbesserungen vorgenommen, komplett lässt sich so etwas aber nicht verhindern.

Zudem sollten die Nutzer gut darüber nachdenken, wo sie das Galaxy Fold einstecken: Die Magneten, die zum Verschluss genutzt werden, könnten nämlich Auswirkungen auf Kreditkarten, Schlüsselkarten für Hotelzimmer oder auch medizinische Geräte habe, wie Samsung warnt.

Belastungstest

Dass der Ratschlag, das Galaxy Fold mit äußerster Vorsicht zu benutzen, nicht übertrieben ist, zeigt auch ein externer Tester. Auf dem Youtube-Kanal JerryRigEverything wurde das Gerät mittlerweile einem Belastungstest unterzogen. Und das Ergebnis ist wenig überraschend. Das Galaxy Fold ist sehr leicht zu beschädigen.

JerryRigEverything

Als besonders problematisch könnte sich dabei der Bildschirm herausstellen. Dessen Oberfläche ist nämlich extrem weich. Das ist an sich auch nicht überraschend, immerhin muss sich das Display ja biegen lassen. Allerdings hat diese zur Folge, dass das Gerät stark für Kratzer anfällig ist. Selbst ein Fingernagel kann hier schon dauerhafte Beschädigungen hinterlassen. Zudem belegt der Test von JerryRigEverything auch, dass Verunreinigungen weiter recht einfach in das Gehäuse eindringen können. (apo, 22.9.2019)