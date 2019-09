Facebook nimmt eine zentrale Rolle auf den Smartphones vieler Nutzer ein – und zwar auch mit WhatsApp und Instagram. Foto: APA

Das größte Glück von Facebook ist, dass niemandem bewusst ist, dass Instagram und WhatsApp ebenfalls von dem Unternehmen betrieben wird. So oder so ähnlich war es in den vergangenen Jahren angesichts der schier endlosen Privacy-Skandale rund um das soziale Netzwerk immer wieder zu hören. Da sollte man eigentlich meinen, dass Facebook daran interessiert ist, diesen Umstand so beizubehalten – doch weit gefehlt.

Umstellung läuft

Schon bald sollen die beiden Programme umbenannt werden, und zwar in "WhatsApp von Facebook" sowie "Instagram von Facebook". Dies wurde schon vor einigen Wochen bekannt, nun dürfte es aber ernst werden. In einer aktuellen Testversion von WhatsApp taucht nämlich erstmals der neue Name auf – und zwar in den Systemeinstellungen, wie Chip.de berichtet.

Von den Nutzern ist diese Änderung schon bei der ersten Ankündigung Anfang August wenig begeistert aufgenommen worden. In Online-Umfragen sowie den sozialen Medien dominierten ablehnende Reaktionen.

Alles eins

Bleibt natürlich die Frage, warum Facebook diese Änderung dann überhaupt vornimmt. Dies könnte strategische Gründe haben. Facebook möchte offenbar betonen, dass die drei Programme eine gemeinsame technische Plattform haben. Aktuell ist man ja eifrig dabei, die Messaging-Funktionen zu vereinen. Auf diese Weise hofft man einer von außen auferlegten Aufspaltung des Unternehmens zuvorzukommen, um dann argumentieren zu können, dass diese nicht so ohne weiteres möglich wäre. (red, 22.9.2019)