Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Jantzen

Wien – Mit einem gemeinsamen Video haben die drei Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), Doris Bures (SPÖ) und Anneliese Kitzmüller (FPÖ) zur Teilnahme an der Nationalratswahl am 29.September aufgerufen. Sobotka erinnert in dem Video an die historische Bedeutung von freien Wahlen und die Wichtigkeit daran teilzunehmen.



Die Zweite Präsidentin Doris Bures erinnert daran, dass Österreich heuer 100 Jahre Frauenwahlrecht feiere und fügt an: "Wer nicht wählen geht, lässt andere für sich entscheiden." Die Dritte Präsidentin Anneliese Kitzmüller betont: "Sie wählen ihre Vertreter und bestimmen so mit, in welche Richtung sich Österreich entwickeln wird." (APA, red, 22.9.2019)