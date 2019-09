Joe Biden wirft Donald Trump Machtmissbrauch vor. Foto: AP Photo/Nati Harnik

Washington – Die Ungereimtheiten rund um ein brisantes Telefonat Donald Trumps weiten sich immer mehr zu einem Skandal mitten im Wahlkampf aus: Joe Biden, derzeit ausrichtsreicher Bewerber um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, verlangte am Wochenende eine parlamentarische Untersuchung und eine Veröffentlichung des Wortlauts des Telefonats zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj vom 25. Juli. Medienberichten zufolge soll Trump Selenskyj unter Druck gesetzt haben, Nachforschungen zu Bidens Sohn aufzunehmen – dem "Wall Street Journal" soll das während des Telefonats ganze acht Mal passiert sein.

Hunter Biden saß fünf Jahre im Aufsichtsrat eines auf Zypern registrierten Konzerns, der ukrainische Erdgasvorkommen erschließt. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, räumte er seinen Posten, als sein Vater im April seine Kandidatur bekanntgab. Trumps Anwalt Rudy Giuliani soll bereits vor geraumer Zeit in Kiew darauf gedrängt haben, wegen Korruptionsverdachts gegen ihn zu ermitteln. Trump, spekuliert man in Washington, könnte dem Anliegen gegenüber Selenskyj Nachdruck verliehen haben. Zum selben Zeitpunkt wurde von den USA Militärhilfe in Höhe von 250 Millionen Dollar für die Ukraine zurückgehalten.

Biden ortet Machtmissbrauch

Biden sprach von "klarer Korruption". "Wenn diese Anschuldigungen wahr sind, dann kennt die Bereitschaft von Präsident Trump, seine Macht zu missbrauchen und unser Land zu demütigen, keine Grenzen", sagte Biden.



Trump bestritt die Vorwürfe am Wochenende, sprach von "fake news" sowie "Hexenjagd" und bezeichnete das Telefonat als "völlig in Ordnung und routinemäßig". Auch vonseiten der Ukraine hieß es am Wochenende, Trump habe Selenskyj nicht unter Druck gesetzt. Die Ukraine sei ein unabhängiges Land und ergreife keine Partei in der US-Politik, sagte Außenminister Wadym Prystaiko.

Trump forderte vielmehr, Bidens Verhalten gegenüber der Ukraine in seiner Zeit als Vize-Präsident zu untersuchen. Trump warf Biden in einem Tweet vor, er habe von der ukrainischen Regierung verlangt, den obersten Staatsanwalt zu entlassen, der damals rund um den Gaskonzern seines Sohnes ermittelte – "sonst würden sie keine große Summe an US-Geldern bekommen". Bislang gibt es allerdings keine Belege, die den Vorwurf stützen.

Whistleblower wandte sich an Kongress

Die Affäre wurde publik, nachdem ein Geheimdienstmitarbeiter das Telefonat offenbar mitbekommen hatte. Als über den offiziellen Dienstweg – eine Meldung an den Generalinspekteur der Geheimdienste – nicht die Entscheidung folgte, den Kongress als Kontrollinstanz einzuschalten, wandte er sich als Whistleblower selbst an das Repräsentantenhaus. Adam Schiff, demokratischer Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, wirft der Regierung nun vor, dem Kongress Informationen vorenthalten zu haben.

Aus Sicht demokratischer Abgeordneter läge ein weiterer Grund für ein Amtsenthebungsverfahren vor, sollte Trump ausländische Hilfe an die Lieferung schmutziger Informationen über einen politischen Rivalen knüpfen. "Der Präsident kann keine US-Hilfe als Waffe für seine eigenen politischen Zwecke nutzen", schrieb der demokratische Kongressabgeordnete Seth Moulton auf Twitter. (maa, fh, 22.9.2019)