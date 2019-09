Im Vorfeld einer Parlamentsdebatte über die Rechtslage bei Abtreibungen formierten sich in Bratislava die Gegner des legalen Schwangerschaftsabbruchs

Bratislava – Bis zu 50.000 Menschen protestierten am Sonntag in der slowakischen Hauptstadt Bratislava für eine Verschärfung der Abtreibungsgesetze. Derzeit hat das mehrheitlich katholische Land eine relativ liberale Rechtslage: In den ersten drei Monaten nach der Empfängnis ist ein Schwangerschaftsabbruch legal, aus medizinischen Gründen kann die Frist bis zu sechs Monate betragen.

Laut einer Umfrage sind in dem mehrheitlich katholischen Land 56 Prozent gegen eine Verschärfung der Gesetze. Foto: REUTERS/David W. Cerny

Die von der katholischen Kirche unterstützten Demonstranten fordern dagegen eine völliges Verbot von Abtreibungen, selbst bei schweren Erkrankungen des Ungeborenen oder wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist.

Zahl der Abtreibungen fast halbiert

Im kommenden Monat soll im slowakischen Parlament über das Thema debattiert werden. In dem Land mit 5,4 Millionen Einwohner hat sich die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche innerhalb eines Jahrzehnts von 11.000 Fällen auf 6000 fast halbiert. Eine Umfrage im September ergab, dass 56 Prozent der Bevölkerung gegen eine Verschärfung der Gesetze ist. (Reuters, red, 22.9.2019)