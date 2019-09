In dieser Galerie: 4 Bilder Heldenhaft. Foto: REUTERS/Pierre Albouy Erster. Foto: REUTERS/Pierre Albouy Thiems Ankunft. Foto: REUTERS/Pierre Albouy Die Bande ist beisammen. Foto: REUTERS/Pierre Albouy

Genf – Der Tennis-Laver-Cup ist auch in seiner dritten Auflage an das Team Europa gegangen. Die vom Schweden Björn Borg betreute Equipe siegte in Genf mit 13:11, der bisher knappste Ausgang dieses Bewerbs. Die Entscheidung brachte der Deutsche Alexander Zverev mit einem 6:4,3:6,10:4-Erfolg gegen den Kanadier Milos Raonic. Früher am Sonntag war Dominic Thiem dem US-Amerikaner Taylor Fritz unterlegen.

"Die haben mich vor dem Tiebreak alle angeschrien in der Kabine. So kann ich meine Saison retten, haben sie gesagt. Ohne Roger und Rafa hätte ich es nicht geschafft", sagte Zverev nach dem Match.

Stressiger Sonntag für Team Europa



Auch beeinträchtigt durch das verletzungsbedingte Aus von Superstar Rafael Nadal hätte Team Europa den Turniersieg am Schlusstag beinahe noch aus der Hand gegeben. Nach dem Erfolg von Fritz gegen den favorisierten Dominic Thiem benötigten Zverev und Co. zwei Siege aus zwei Matches. Dann bezwang Federer zunächst Isner, anschließend behielt Zverev gegen Raonic die Nerven.

Als eine Art Pendant zum Ryder Cup im Golf treten beim Laver Cup zwei sechsköpfige Mannschaften aus Europa und dem Rest der Welt gegeneinander an. Innerhalb von drei Tagen werden neun Einzel sowie drei Doppel gespielt. Jeden Tag wird ein Punkt mehr für einen Sieg vergeben. Jedes Mitglied des Siegerteams erhält 250.000 Dollar, es werden keine Punkte für die Weltrangliste vergeben. (APA, sid, 22.9.2019)