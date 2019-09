Berlin – Sigmund Jähn, der erste deutsche Kosmonaut im Weltraum, ist am Samstag im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Brandenburg gestorben, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Sonntagabend mit. Jähn war am 26. August 1978 mit der sowjetischen Kapsel "Sojus 31" zur Raumstation "Saljut 6" geflogen. Nach fast acht Tagen endete sein Auflug in den Weltraum.

Sigmund Werner Paul Jähn im Sommer 2008. Foto: imago/STAR-MEDIA

Der gelernte Buchdrucker war Jagdflieger bei der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik und kam 1976 in die engere Auswahl für das Weltraumprogramm. In der DDR war er ein Star, schon zu Lebzeiten wurden Straßen und Schulen nach ihm benannt. Der Heldenmythos um Jähn spielt auch im Film "Good Bye, Lenin!" eine tragende Rolle. (red, 22.09.2019)