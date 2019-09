Laufend retten private Hilfsschiffe Menschen aus dem Mittelmeer. Wer die Geretteten aufnimmt, bleibt bisher individuellen Verhandlungen überlassen. Foto: REUTERS

Die Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta verhandeln am Montag über eine Übergangslösung für aus Seenot gerettete Migranten. Bei dem Treffen in der maltesischen Stadt Vittoriosa (10.30 Uhr) soll eine Grundsatzeinigung dafür gefunden werden, wie Bootsmigranten aus dem zentralen Mittelmeer künftig auf andere EU-Staaten verteilt werden.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hatte jüngst angekündigt, Deutschland könne bei einer Übergangslösung ein Viertel der vor Italien Geretteten aufnehmen. Bisher sitzen gerettete Migranten teils wochenlang an Bord ziviler Rettungsschiffe fest, weil die Regierungen in Rom und Valletta den Hilfsorganisationen die Einfahrt in ihre Häfen verbieten. Sie fordern, dass andere EU-Staaten vorher zusagen, ihnen die Migranten abzunehmen. Dann erst sind sie bereit, ihre Häfen zu öffnen. Zuletzt musste in jedem Einzelfall geklärt werden, welches Land sich zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt.

Frankreich und Italien dafür

Auch Frankreich und Italien haben sich am Donnerstag für eine Verteilung von Flüchtlingen ausgesprochen. Beide Länder wollten in der Flüchtlingspolitik künftig eine "gemeinsame Position vertreten", sagte der französische Präsiden Emmanuel Macron: Alle Mitgliedsstaaten müssten sich "in der einen oder anderen Weise" an der Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen oder anderenfalls finanziell bestraft werden. Gleichzeitig setzten sich Macron und der italienische Premier Giuseppe Conte für eine "effizientere" Rückführung abgelehnter Asylwerber in ihre Herkunftsstaaten ein. Macron sprach von einem "Fenster der Möglichkeiten", das zu einer gemeinsamen Position in der Flüchtlingsfrage führen könnte.

An dem Treffen auf Malta wollen auch EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos und die finnische Innenministerin Maria Ohisalo teilnehmen. Finnland hat derzeit der Vorsitz der EU-Staaten inne. Sollte es zu einer Einigung kommen, sollen beim Treffen der EU-Innenminister Anfang Oktober weitere Länder davon überzeugt werden mitzumachen.

Forderungen von Menschenrechtler

Am Sonntag forderten Vertreter bekannter Menschenrechtsorganisationen die EU-Innenminister auf, sich auf eine rasche Aufnahme von Bootsflüchtlingen zu verständigen. Zudem forderten sie eine solidarische Lösung und die Einstellung der EU-Kooperation mit Libyen.

Österreich ist wie die meisten EU-Staaten bei dem Treffen zur Seenotrettung in Malta, das am Montag stattfindet, nach Angaben des Innenministeriums nicht vertreten. Vehemente Kritik am Vorstoß für einen Verteilungsmechanismus kam naturgemäß von Ungarn, hierzulande von der ÖVP und FPÖ. (APA, red, 23.9.2019)