Wie erklärt man Kindern komplizierte Zusammenhänge? Etwa jenen, dass unsere aktuelle Lebensweise vom Erdöl abhängt, uns genau das aber schadet und es eine Alternative zum Öl braucht? Wie beschreibt man Kindern Umweltzerstörung und ihre Folgen für Planet und Klima, ohne ihnen Angst zu machen oder den Mut zu nehmen?

Eine schöne Möglichkeit hat der 36-jährige Innsbrucker Grafiker und Illustrator Jakob Winkler gefunden: Er hat ein Wimmelbuch über das Erdöl gestaltet, das Zusammenhänge erklärt, Fakten und Probleme verständlich präsentiert, die kindliche Neugierde stillt – sie aber auf eine positive Zukunftsvision lenkt: auf jene einer Welt ohne Erdöl.

Jakob Winkler, "Fatimas fantastische Reise in eine Welt ohne Erdöl". 42 Euro / 52 Seiten. Eigenverlag, Innsbruck 2019 Foto: Jakob Winkler

60 Jahre in die Zukunft

Im Buch entdeckt die kleine Fatima eine Erde, auf der es ganz ohne den Rohstoff Öl rund läuft – in der die Menschen mobil sind, Waren und Dinge transportiert werden, umweltfreundliche Energie gewonnen und gespeichert wird. Die Reise beginnt in der Vergangenheit, als der Mensch das Erdöl entdeckt und damit viele Entwicklungen ermöglicht hat. Über die Gegenwart reist Fatima mit der Zeitmaschine 60 Jahre in die Zukunft, wo es von Solaranlagen und Windrädern wimmelt und rätselhafte Glaskugeln mittels Lichtbrechung Strom erzeugen.

Viel Grün und keine Autos – so sieht die Welt ohne Erdöl aus. Foto: Jakob Winkler

So manches in dieser Utopie klingt recht machbar – etwa die Mobilitätskarte, mit der die Menschen für wenig Geld alle öffentlichen Verkehrsmittel nützen. Winkler hat fast zehn Jahre an dem Buch gearbeitet und es prall mit Wissenswertem gefüllt, das auch für Erwachsene erhellend ist. Finanziert wird das ehrenamtliche Projekt mittels Crowdfunding bis zum 27. Oktober, vorbestellen kann man das Buch bereits jetzt. Gedruckt wird die bestellte Menge klimaneutral im Tiroler Eigenverlag mit Biodruckfarben, verschickt rechtzeitig vor Weihnachten. (lima, 24.9.2019)



Von Menschen belebte Straßen sind eine Folge der Welt ohne Erdöl. Foto: Jakob Winkler