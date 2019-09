Wurden Sie als Betroffener bereits von der Pleite des Konzerns informiert? Foto: APA/AFP/PASCAL GUYOT

Wer seine bevorstehende Reise mit Thomas Cook oder einer seiner Tochtergesellschaften gebucht hat oder momentan auf Urlaub ist, könnte von der Insolvenz des Konzerns unmittelbar betroffen sein. Der britische Reiseveranstalter und Erfinder der Pauschalreisen betreibt Hotels, Ferienresorts und Airlines und veranstaltet Kreuzfahrten. In Österreich ist er insbesondere mit der Marke Neckermann Reisen präsent. Aber nicht nur Pauschalreisende, sondern auch Urlauber, die Flüge über den Reiseveranstalter oder eines seiner Tochterunternehmen gebucht haben, sind betroffen, wie User "Orange Canyon" berichtet:

Während in Großbritannien bereits in der Nacht eine Rückholaktion für mehr als 150.000 Briten startete, ist aktuell noch ungewiss, was mit den tausenden gestrandeten Urlaubern aus anderen Ländern und mit jenen geschieht, die ihre Reise noch vor sich haben. Für Aufregung sorgen derzeit Fälle, in denen Hoteliers von Gästen Zahlungen verlangen und sie andernfalls nicht abreisen lassen. Die Hoteliers befürchten nämlich ihrerseits, um ihr Geld umzufallen. Auch User "MADMap" hat seinen Urlaub mit dem Veranstalter gebucht:

Sind Sie von der Insolvenz Thomas Cooks betroffen?

Falls ja, sind Sie momentan auf Urlaub, oder haben Sie Ihre bevorstehende Reise mit dem Veranstalter gebucht? Wurden Sie bereits über die aktuellen Umstände informiert? Ist Ihnen Ähnliches bereits mit anderen Veranstaltern oder Fluggesellschaften passiert? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen! (mawa, 23.9.2019)