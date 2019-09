Im Westen Wiens, wo die Stadt in den Wienerwald übergeht, wird das Terrain hügelig, ja, man kann fast schon sagen, bergig. Was Westösterreichern maximal ein müdes Lächeln entlockt, gehört für die Wienerinnen und Wiener untrennbar zur vielgepriesenen Lebensqualität der Stadt. So wie auch am kommenden Wochenende beim Wiener Weinwandertag: Zwischen Weingärten bergauf spazieren, unterwegs bei einem der zahlreichen Heurigen einkehren oder sich gleich mit einem guten Achtel im Gras zwischen den Weinreben niederlassen und den Blick auf die Stadt genießen – so schön kann ein Herbsttag sein.

Blick auf Leopoldsberg und Weingarten. Foto: Getty Images/iStockphoto/Bertl123

Die Heurigen tragen ohne Frage zur Beliebtheit der Wiener Hausberge bei, doch auch davon abgesehen bietet sich die Gegend für unzählige Freizeitaktivitäten quer durch die Jahreszeiten an: auf dem Roten Berg Drachen steigen lassen oder rodeln, am Himmel die Sisi-Kapelle besuchen und danach einen Kaffee im Oktogon trinken, einen Ausflug zur Burg am Leopoldsberg machen und die Rundsicht von der Terrasse bewundern oder den kleinen, pittoresken Waldfriedhof am Kahlenberg erkunden. Und wer einfach einmal eine Auszeit vom hektischen Alltag benötigt, kann sich auf einem der zahlreichen Wanderwege treiben lassen und die Natur und die Wienerwaldstille genießen.

Was sind Ihre Lieblingsorte in den Wiener Bergen?

Welche Spazierrouten können Sie empfehlen? Wo kann man besonders gut einkehren? Teilen Sie Ihre Ausflugsempfehlungen im Forum! (aan, 24.9.2019)