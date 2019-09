Brady führte Patriots zu ungefährdetem 30:14 gegen New York Jets

Tom Brady in Form. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Billie Weiss

Foxborough (Massachusetts) – Die Topteams der National Football League (NFL) sind am Sonntag weiter ungeschlagen geblieben. Titelverteidiger New England Patriots landete mit einem ungefährdeten 30:14 gegen die New York Jets ebenso den dritten Sieg im dritten Saisonspiel wie die Kansas City Chiefs. Das Team um den wertvollsten Spieler der Liga (MVP), Patrick Mahomes, behielt gegen die Baltimore Ravens mit 33:28 die Oberhand.

Für New England warf Quarterback-Altmeister Tom Brady zwei Touchdowns. Dazu erzielte der 42-jährige sechsmalige Super-Bowl-Gewinner mit Pässen insgesamt 304 Yards Raumgewinn. Die Los Angeles Rams, in der Vorsaison im NFL-Finale den Patriots unterlegen, holten mit einem 20:13 bei den Cleveland Browns ebenfalls den dritten Sieg. Ungeschlagen sind außerdem noch die Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Buffalo Bills und San Francisco 49ers. (APA; 23.9.2019)