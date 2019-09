Die Gegend um das Amtsgebäude Am Spitz wurde großräumig gesperrt. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wien – Bei einem Überfall auf einen Juwelier in Wien-Floridsdorf sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kamen gegen 9.30 Uhr drei Männer in das Geschäft im Amtsgebäude Am Spitz und schlugen zumindest eine Vitrine ein. Dann flüchteten sie zu Fuß vorbei an einer Bankfiliale an der Ecke Am Spitz / Schwaigergasse, wo sie noch eine Frau umrannten.

Medienberichten zufolge kreisten am Montagvormittag Polizeihubschrauber über dem Tatort. Offenbar wurde eine Alarmfahndung eingeleitet. Wegen des Einsatzes wurden die umliegenden Straßen gesperrt.

Über die Täter waren bis zuletzt keine weitere Informationen bekannt. Auch über den Verletzungsgrad der Opfer machten die Behörden keine Angaben. Zudem ist unklar, ob es den Tätern gelungen war, Waren zu entwenden und auf welchen Wert sich der Schaden beläuft. (red, APA. 23.9.2019)